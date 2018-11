Iohannis: Daca PSD doreste sa dea lege sa-l scape pe infractorul Dragnea de puscarie si legi sa-i sechestreze pe romani in tara, atunci e o guvernare antiromaneasca

Intrebat despre declaratia ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici, privind limitarea la 5 ani a dreptului de a lucra intr-o tara UE, presedintele Klaus Iohannis a afirmat: "Sper ca nu folosesc o expresie nepotrivita. Cand am citit acea stire, ca sa spun asa, am luat act cu stupefactie de propunerea unui membru marcant PSD de a sechestra pe romani in interiorul granitelor tarii. Asa ceva s-a intamplat doar pe vremea comunistilor.Este extrem, extrem de inoportuna o astfel de abordare si ma ingrijoreaza foarte mult. Daca asta doreste PSD, sa dea legea de amnistie si gratiere sa-l scape pe infractorul Dragnea de puscarie si sa dea legi ca sa-i tina pe romani cu forta in interiorul granitelor, adica sa anuleze pentru care noi cu totii am luptat decenii, atunci nu pot sa spun decat ca aceasta guvernare, aceasta abordare pesedista este una antiromaneasca".Iohannis face apel la "oamenii lucizi" din PSD sa opreasca prin orice mijloace amnistia si gratierea: Ar fi o catastrofa pentru Romania"In orice tara normala, un ministru care face astfel de declaratii si nu are acoperire politica, a doua zi pleaca. Faptul ca nu a plecat mie imi arata ca asta este o abordare agreata de PSD si acest lucru ma supara foarte tare si cred ca in acelasi fel supara pe milioane de romani.Cum poate PSD sa-si imagineze ca dreptul la libera circulatie si dreptul la munca pe care l-au castigat romanii cu greu poate fi anulat doar asa ca un partid isi doreste niste solutii total iesite din tiparele europene?", a subliniat presedintele.Iohannis, despre termenul lui Dragnea pentru remaniere: Mie nu poate PSD sa-mi dea niciun ultimatumMinistrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a spus, marti, in cadrul unei dezbateri in Parlament, ca doreste limitarea la 5 ani a dreptului de a lucra intr-o tara membra a Uniunii Europene (UE), in contextul in care angajatii plecati din Romania, la munca in Germania, nu se mai intorc "in veci".El a precizat ca trebuie sa existe un permis de munca in acelasi timp, in toate statele membre UE, astfel ca angajatii sa fie obliga ...citeste mai departe despre " Iohannis: Daca PSD doreste sa dea lege sa-l scape pe infractorul Dragnea de puscarie si legi sa-i sechestreze pe romani in tara, atunci e o guvernare antiromaneasca " pe Ziare.com