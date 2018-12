Iohannis, de Centenar: Romania are nevoie de intarirea statului de drept, de infrastructura, Sanatate si Educatie

"Marile izbanzi sunt posibile daca suntem uniti, nu dezbinati. Daca ne stabilim tinte inalte si nu ne lasam purtati de interese persoanle meschine. Daca ne tinem aproape natiunile civilizate, nu daca ne izolam de ele", a spus Klaus Iohannis.Presedintele a declarat, totodata, ca in anul Centenarului responsabilitatile clasei politice sunt cu atat mai mari si ca alesii trebuie sa se ridice la inaltimea momentului."Intrega clasa politca trebuie sa se ridice la inaltimea responsabilitatii istorice. Unirea de acum un secol ne obliga sa actionam zi de zi astfel incat natiunea sa progreseze. Statul trebuie sa ofere solutii concrete problemelor cu care societate se confrunta.Romania are nevoie de consolidare democratica si intarirea statului de drept. Dincolo de conservarea patriostismului fizic, Unirea capata substanta prin infrastructura moderna, printr-un sistem sanitar peformant si printr-un sistem educational care sa ofere servicii de calitate.Romania educata - proiectul pe care-l voi lansa peste cateva zile - e de fapt Romania viitorului, care pune cetateanul in prim plan. Educatia e singura cale de canalizare a energiei oamenilor spre progres si dezvoltare", a mai spus presedintele Romaniei.In discursul sau, presedintele Iohannis a subliniat, in repetate randuri, faptul ca - in istoria Romaniei - totul s-a facut cu sacrificii importante si ca oamenii au reusit doar pentru ca au fost uniti de acelasi ideal. La final, Iohannis a spus ca in ultimii 30 de ani s-ar fi putut face, cu siguranta, mai mult. Cu toate astea, faptul ca suntem membri in UE si in NATO trebuie sa ne multumeasca si sa ne dea sperante."Dragi romani, fie ca va aflati in tara sau in fara granitelor, Romania are nevoie de energia si de implicarea celor care impartasesc aceleasi valori si pentru care democratia, libertatea si egalitate in fata legii fac parte din ratiunea de a exista. Doar uniti in aceste ideluri avem forta sa facem Romani urmatorului secol", a spus presedintele.Acest discurs - tinut la receptia de la Cotroceni, la care a participat Viorica Dancila, dar de la care presedintii PSD si ALDE au ...citeste mai departe despre " Iohannis, de Centenar: Romania are nevoie de intarirea statului de drept, de infrastructura, Sanatate si Educatie " pe Ziare.com