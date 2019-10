"Ieri am avut, dupa cum se stie, discutii mai lungi, dar vestea foarte buna legata de ce am discutat ieri este ca am ajuns la un acord pe Brexit, pe intelegerea discutata, din punctul nostru de vedere, al Consiliului European, nu sunt probleme cu textul la care am ajuns.Sigur, urmeaza probabil maine sa aflam opinia Parlamentului britanic si, daca exista un acord si de acea parte, putem sa facem pasii urmator", a afirmat seful statului, care participa la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles.Intrebat de jurnalisti daca romanii din UK sunt protejati, Iohannis a replicat: "Daca se ramane pe acest acord, sunt foarte bine protejati si acest lucru l-am spus de la inceput. Oricum, Brexit cu acord este de departe cea mai buna varianta".Marea Britanie si Uniunea Europeana au agreat un nou acord pentru Brexit, a anuntat joi presedintele Comisiei Europene Jean Claude Juncker, dupa o intalnire cu Boris Johnson la Bruxelles, inaintea sesiunii Consiliului European de toamna."Unde e vointa, e si acord. Avem unul! Este un acord corect si echilibrat intre UE si Marea Britanie si este dovada dedicarii noastre de a gasi solutii. Recomand Consiliului European sa il sustina", a scris Juncker pe Twitter , atasand si scrisoarea pe care i-a trimis-o in acest sens lui Donald Tusk.Negociatorul sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, a anuntat ca acordul a fost publicat pe site-ul Comisiei si ca e rodul unei munci intense si sustinute. "Rabdarea e o virtute", a spus cel insarcinat in ultimii ani cu negocierea Brexitului.Iata aici detalii - Boris Johnson si seful Comisiei Europene au ajuns la un nou acord pe Brexit. Opozitia de la Londra deja vrea sa-l respingaVezi si Analisti: Acordul pe Brexit obtinut de Johnson ii va face mai saraci pe britanici fata de cel convenit de May ...citeste mai departe despre " Iohannis, despre noul acord pe Brexit: Romanii sunt foarte bine protejati " pe Ziare.com