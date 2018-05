"Se va rezolva de la sine, nu trebuie sa exageram nici unii, nici altii", a spus Iohannis.Intrebat daca exista intentia unei rezolutii pe care Consiliul European sa o adopte in privinta mutarii ambasadelor si daca aceasta ar fi putea fi adoptata in viitorul apropiat sau indepartat, seful statului a spus ca "nu s-a pus aceasta problema si cred ca noi avem o rezolutie care este destul de clara. Nu a semnalat acum nimeni nevoia unei noi declaratii pe aceasta tema.Sigur, cu totii am regretat ca la granita cu Fasia Gaza au fost atatea victime, dar despre chestiunea mutarii, cum am spus, nu s-a discutat aseara".Iohannis a precizat ca la reuniunea informala a Consiliului European de la Sofia de miercuri seara nu s-a discutat despre mutarea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim."Aceasta chestiune nu a fost discutata. Nu a fost pe ordinea de zi a intalnirii informale si nu au fost discutii pe aceasta tema, nici macar in particular, pe langa intalnire", a adaugat el.Citeste si:Reactia lui Melescanu dupa ce Palestina si-a rechemat ambasadorul din RomaniaPalestinienii si-au rechemat reprezentantul in SUA, dupa ce Trump a jubilat intr-o zi tragica pentru eiAmbasada SUA a fost mutata la Ierusalim: Netanyahu vede "o zi glorioasa", in timp ce protestele palestinienilor au fost inabusite in sangeCe spune Netanyahu dupa ce armata israeliana a ucis zeci de palestinieni in ziua mutarii ambasadei SUA ...citeste mai departe despre " Iohannis, despre rechemarea ambasadorului Palestinei: Se va rezolva de la sine, nu trebuie sa exageram " pe Ziare.com