Iohannis, despre un referendum pe Justitie: Da, este in discutie

Referitor la un referendum pe Justitie, seful statului a spus ca acesta este "in discutie"."Da, este in discutie acest referendum. Stiti bine ca am facut primii pasi inca de acum catava vreme. Poate va amintiti acea faza cand am spus fara penali, cand am spus ca atata timp cat voi fi presedinte nu vom avea premier penal. E bine sa judecam pe cine votam, ce votam. Dar cel mai important lucru e sa votam. In 2016 au considerat ca nici unii, nici altii nu sunt grozavi si iata catastrofa.Cum putem sa ajungem in anul 2018 si sa discutam pe fata despre amnistie si gratiere pentru ca niste penali conduc partidul de guvernare? Nici dupa razboi persoane penale nu au ajuns la conducerea statului si daca a dat Ceausescu gratiere, a dat-o pentru ca a fost o aniversare a statului, dar in niciun caz ca sa spele dosare. In Romania democratia este in pericol si trebuie sa fim constienti de acest lucru. Referendum vom vedea, vom discuta, dar votul decide", a afirmat Klaus Iohannis, la o intalnire cu o serie de tineri, marti, la o cafenea din Capitala.Declaratia sefului statului vine in contextul in care acesta i-a transmis luni, o scrisoare prim-ministrului Romaniei, Vasilica-Viorica Dancila, prin care ii solicita agenda de lucru a fiecarei sedinte a Guvernului, dupa ce ministrul Justitiei a afirmat ca la PSD s-a agreat ca amnistia si gratierea vor fi ultima solutie.In replica, premierul Viorica Dancila i-a transmis presedintelui Klaus Iohannis, care a anuntat marti ca va merge la sedintele de guvern, ca are toata deschiderea, atunci cand e vorba despre subiectele prevazute de Constitutie, iar in "alte situatii" va lansa invitatia daca o va considera necesara.Iata detalii - Iohannis ii scrie lui Dancila pe tema sedintelor de guvern. Premierul ii raspunde cand il va invita la Palatul Victoria