Iohannis discuta azi la Bruxelles, cu Juncker si Tusk, modificarile aduse Legilor Justitiei

"Vizita Presedintelui Romaniei la Bruxelles are loc in urma invitatiei care i-a fost adresata, in luna decembrie 2017, de catre Presedintele Comisiei Europene. Dupa intrevederea cu Jean-Claude Juncker, presedintele Klaus Iohannis se va intalni cu membrii Colegiului Comisiei.Cu acest prilej, vor fi abordate subiecte legate de pregatirea Presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019, precum si teme de actualitate ale agendei europene vizand, in principal, procesul de consolidare a Uniunii Europene.Pe agenda se vor afla si negocierile privind noul cadru financiar al UE post-2020, aprofundarea Uniunii Economice si Monetare, securitatea externa si interna a Uniunii si aspecte legate de relatiile externe ale Uniunii, cu accent pe procesul de extindere si vecinatatea estica", anunta Administratia Prezidentiala..Sursa citata precizeaza ca va fi discutata situatia din Romania referitoare la modificarile aduse cadrului legislativ privind sistemul judiciar si lupta impotriva coruptiei."Presedintele Klaus Iohannis va sublinia, in cadrul intalnirilor, angajamentul ferm al Romaniei de a contribui la consolidarea proiectului european, precum si atasamentul tarii noastre la principiile si valorile pe care se bazeaza Uniunea. De asemenea, va arata ca Presedintia Romaniei a Consiliului UE va avea o abordare echilibrata si obiectiva, in interesul Uniunii si al statelor membre, care sa contribuie la avansarea procesului de integrare europeana", se arata in comunicatul de presa.Totodata, Iohannis se va intalni si cu presedintele Consiliului European, domnul Donald Tusk.La finalul vizitei la Bruxelles, Klaus Iohannis va avea o intrevedere cu domnul Joseph Daul, presedintele Partidului Popular European.