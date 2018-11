Aceste modificari la Legile Justitiei, Codurile Penale, au atras atentia in mod negativ, ne aduc deservicii majore. Trebuie sa observam ca Dragnea, ca sa folosesc o expresie din Caragiale - si da-i si lupta, si da-i si lupta si cara valize si vorbeste din spatele usii si din fata usii.... Partea proasta e ca se lupta impotriva Romaniei, nu pentru Romania. Despre doamna Dancila putem spune ca tara arde si dna prim-ministru se ascunde in Arabia", a spus Klaus Iohannis, la Cotroceni, la finalul unei ceremonii in care l-a decorat pe Inaltpreasfintitul Ioan Robu.Intrebat de consecintele pe care crede ca le vor avea cele doua rapoarte de marti, adoptate la cel mai inalt nivel in UE, Iohannis a spus ca PSD si ALDE au intors Romania in timp cu 11 ani."Observam cu mare ingrijorare cu totii ca acesti guvernanti se fac ca ploua, ei au alte preocupari si intr-adevar asa este: singurul obiectiv al acestei guvernari Dragnea-Dancila e sa-l scape pe Dragnea de inchisoare si de dosare. E clar ca nu-i mai intereseaza nici Europa, nici romanii, nici mersul Romaniei si e foarte trist acest lucru.E clar ca aceste 2 documente trebuie citite cumva ca sa inteleaga toata lumea: ele ne spun ca Romania s-a intors unde a fost acum 11 ani, inainte de aderare. Iata un prim rezultat palpabil, vizibil al acestei guvernari Dragnea-Dancila. Au sters cu buretele tot efortul si toate rezultatele din ultimii 11 ani. Iata ca acest accident al democratiei romanesti a reusit in timp record sa stearga aceste rezultate!", a spus Iohannis.- continua - ...citeste mai departe despre " Iohannis, dupa rezolutia din PE si raportul MCV: Romania s-a intors unde a fost acum 11 ani, inainte de aderare " pe Ziare.com