Iohannis e foarte multumit de CSM si Parchete. "Penalii" nu au ce cauta in conducerea statului

"Cand am devenit presedinte, am promis ca voi incerca alt fel de a face politica, cu mai putine artificii, mai putin scandal si mai multe rezultate.Atunci, la inceput, mi-am imaginat ca dupa un timp rezonabil de scurt anumite lucruri devin evidente sau self evidente si nu mai trebuie spuse in fiecare an. Dar, surpriza, anumite lucruri chit ca sunt scrise negru pe alb in Constitutie nu sunt contestate, dar sunt departe de a fi self evidente.In acest context, imi face recunosc placere sa spun cateva lucruri de baza: In Romania Justitia e independenta si trebuie sa ramana asa", a spus Iohannis in fata membrilor CSM.Seful statului a subliniat ca 2017 a fost foarte complicat politic pentru Romania."Nu stiu daca a mai fost un an in care CSM a avut o asa activitate intensa, complicata si cu impact puternic.In acest sens, va felicit pentru felul in care ati condus CSM pe parcursul anului 2017.Eu, presedinte Romaniei, o sa fac tot ce imi sta in putinta constitutionala sa va ajut sa garantati independenta Justitiei. In acest demers, veti avea in mine un partener si un sustinator constant pe care va puteti baza.Dvs, CSM, conform Constitutiei, garantati independenta Justitiei in Romania.Aceasta sintagma - garantare - este foarte puternica, cateodata mai puternica decat CSM", a adaugat Iohannis.Totusi, presedintele este "foarte multumit de cum a stiut CSM sa se implice pentru a garanta independenta Justitiei in Romania"."Am incredere ca veti merge mai departe tot asa. Pentru Romania nu exista alta cale", a precizat seful statului."Mi s-a parut ca in 2017 s-a lucrat foarte serios atat la ICCJ, cat si la Parchetul General la diferitele sectiuni, DNA, DIICOT si acest lucru este imbucurator.(...) Va felicit pe toti si va rog sa transmiteti colegilor dvs ca s-a vazut cum s-a lucrat foarte mult si cu rezultate bune", a adaugat Iohannis.Fara penali in conducerea statuluiPe de alta parte, presedintele si-a exprimat din nou dezacordul cu faptul ca persoane cercetate, urmarite penal sau chiar trimise in judecata au ajuns sa ocupe functii inalte in stat, din cauza legii electorale prea permisive:"Putem sa discutam in spatiul public despre arhitectu ...citeste mai departe despre " Iohannis e foarte multumit de CSM si Parchete. "Penalii" nu au ce cauta in conducerea statului " pe Ziare.com