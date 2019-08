Iohannis: Evenimentele din 10 august trebuie elucidate, trebuie sa vedem cine a dat comanda politica

"Este 10 august. Acum un an de zile s-a intamplat ceva ce a inceput foarte frumos. romanii au venit sa demonstreze pasnic. Dupa aceea, am intrat in una din marile tragedii postdecembriste. Guvernul pesedist si-a atacat proprii cetateni cu bate, cu gaze lacrimogene. romani care au demonstrat pasnic au fost atacati de Guvernul Romaniei . Eu nu-mi doresc sa se mai intample asa ceva niciodata. Este clar, evenimentele de anul trecut din 10 august trebuie elucidate. Trebuie sa vedem cine a dat comanda politica pentru asa ceva inimaginabil", a afirmat presedintele.El si-a exprimat speranta ca protestul de astazi va fi unul pasnic, iar Guvernul se va abtine de la actiuni de forta."Si imi doresc tare mult ca daca astazi are loc o manifestare de comemorare a ceea ce s-a intamplat anul trecut sa fie frumoasa, pasnica si sper foarte mult ca de data asta Guvernul sa se abtina de la actiuni de forta si sa nu faca decat ceea ce trebuie sa faca, sa pastreze ordinea cu calm", a spus Klaus Iohannis.Peste 500 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale pe 10 august 2018, la amplul protest antiguvernamental, cand fortele de ordine au intervenit pentru evacuarea Pietei Victoria si aproape 800 de plangeri impotriva Jandarmeriei au fost depuse la Parchetul General. Ancheta privind violentele nu a fost finalizata.Manifestatii de protest sunt organizate sambata, in Piata Victoriei si in Piata Revolutiei din Bucuresti. La protestul din fata Guvernului, organizatorii estimeaza ca vor veni peste 250.000 de oameni.Jandarmii vor fi prezenti la cele doua evenimente si fac apel la participanti sa manifesteze pasnic, sa respecte indicatiile, sa evite conflictele si sa anunte fortele de ordine daca observa persoane care au un comportament antisocial.Brigada Rutiera va institui mai multe restrictii de circulatie. Avand in vedere ca vremea va fi caniculara, Primaria Capitalei a anuntat ca va pune la dispozitie 10.000 de sticle de apa imbuteliata (PET) si 4.000 de litri de apa potabila.Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Romane, Georgian Enache, a declarat, sambata, la punctul de comunicare din Piata Victoriei, ca misiunea institutiei pe care o reprezinta la protest ...citeste mai departe despre " Iohannis: Evenimentele din 10 august trebuie elucidate, trebuie sa vedem cine a dat comanda politica " pe Ziare.com