Iohannis explica de ce a desemnat-o pe Dancila premier si vrea integritatea prevazuta in Constitutie

"Am cantarit toate argumentele si am ajuns la concluzia ca aceasta este varianta pe care trebuie sa o accept. Am avut o intalnire cu doamna Dancila, mi s-ar fi parut ciudat sa o desemnez fara sa o cunosc. Cand am desemnat-o a fost vorba despre parsoana ei, nu despre Guvern. Majoritatea parlamentara a recomandat-o", le-a spus Iohannis jurnalistilor prezenti la Cotroceni.El a spus ca nu s-a temut ca PSD ar putea sa-l suspende din functie pentru ca nu exista temei si a insistat ca aceasta este o tema falsa vehiculata in spatiul public. "Nu mi-a fost si nu mi-e teama de suspendare. Nu exista niciun motiv pentru o suspendare. Incet, dar sigur trebuie eliminat acest lucru din discutia publica", a precizat seful statului.Intrebat despre ce se va intampla daca PSD va numi in Guvern persoane care au probleme cu justitia, seful statului ca spus ca principiul integritatii trebuie introdus in Constitutie."Parerea mea despre persoanele care au probleme cu justitia, aceasta opinie o cunoasteti - nu au ce cauta in fruntea statului. (...) (Principiul integritatii, n. red.) consider ca trebuie sa facem cu totii, impreuna, un efort de imbunatatire a acestei situatii, de aceea am propus si cand am fost la CSM, poate va amintiti, ca daca tot ne apucam sa discutam despre Constitutie si ce trebuie sa facem mai bine acolo, atunci eu consider ca principiul integritatii trebuie sa fie inscris chiar in Constitutie. (...) Cand am vorbit cu doamna Dancila, ne-am concentrat pe persoana domniei sale, nu despre Guvern. Iar in continuare vom vedea cu ce echipa stie sa vina PSD-ul", a mai precizat seful statului.