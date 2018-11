Presedintele a declarat ca amnistia si gratierea au fost teme ale OUG 13 la inceputul anului 2017 si au dus la manifestari foarte ample din partea romanilor, insa exista semnale ca PSD nu a renuntat la idee."Ar fi o catastrofa, ar declansa o criza politica fara precedent in Romania", a averizat Klaus Iohannis."Fac apel la politicienii din PSD care sunt lucizi ca sa intreprinda orice considera ei pentru ca o astfel de ordonanta sa nu fie adoptata in Guvern", a mai declarat presedintele Iohannis.Citeste si:Iohannis: Daca PSD doreste sa dea lege sa-l scape pe infractorul Dragnea de puscarie si legi sa-i sechestreze pe romani in tara, atunci e o guvernare antiromaneascaIohannis, despre termenul lui Dragnea pentru remaniere: Mie nu poate PSD sa-mi dea niciun ultimatum ...citeste mai departe despre " Iohannis avertizeaza ca va urma o criza politica fara precedent in Romania, daca se da OUG privind amnistia si gratierea " pe Ziare.com