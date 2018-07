Klaus Iohannis, la NATO: Ce a obtinut Romania si ce angajamente si-a luat

Presedintele a explicat si motivele care au dus la anularea bilateralei cu Trump, care a fost, totusi, personajul principal al acestei reuniuni.Intalnirea bilaterala dintre Donald Trump si Klaus Iohannis, programata pentru ora 11.00 (ora Romaniei), nu a mai avut loc, pe fondul unor discutii extrem de tensionate dintre presedintele amercian si ceilalti aliati, intruniti joi dimineata in format restrans.Ziare.com a transmis, in format LIVE TEXT, declaratia de presa sustinuta de Klaus Iohannis la Bruxelles- Am terminat lucrarile de doua zile ale summit-ului NATO. Un summit NATO foarte interesant, cu unele concluzii foarte bune pentru noi, cu sesiuni planificate si o sesiune neplanificata foarte intensa- Ce a obtinut Romania la acest summit NATO? Inca din 2016, de la summit-ul de la Varsovia, am incercat sa consolidam flancul estic si am obtinut pas cu pas o intarire a fortei aliate pe flancul estic. In acest an am obtinut doua lucruri: un centru de comanda operational, intre nivelul tactic, cel mai de jos, si cel strategic, cel mai de sus.Am obtinut o imbunatatire a statutului Brigazii multinationale, care a capatat acum un statut permanent, vom continua sa negociem cu ceilalti aliati pentru o prezenta cat mai solida- Un al treilea rezultat: o intreaga sesiune a fost practic organizata la initiativa noastra, sesiunea dedicata Marii Negre, in prezenta aliatilor, cu invitati din Georgia si Ucraina. Am pus regiunea Marii Negre pe harta NATO.- Sesiunea foarte speciala: banii. In 2014, s-a decis ca, in principiu, pana in 2024, alocarile pentru aparare sa fie 2% din PIB pentru fiecare tara in parte. Rezultatele sunt foarte diferite. Romania a ajuns la 2% de anul trecut. SUA sunt in jur de 4% la cheltuiala pentru aparare. Avem aliati care au sub 1% din PIB pentru aparare.Pe buna dreptate, s-a pus pe modul apasat in discutie imparteala sarcinilor.S-a schimbat intregul program, cu totii am renuntat la intalnirile noastre bilaterale, din pacate.- Am decis impreuna sa schimbam programul pe loc, am continuat doar aliatii si am discutat despre bani- Am ajuns la concluzii optimiste, mai multi aliati s-au angajat sa isi creasca cheltuielile pentru aparare- Noi suntem la 2% si ne mentinem la acest nivel- S-a discutat in perspectiva sa me ...citeste mai departe despre " Klaus Iohannis, la NATO: Ce a obtinut Romania si ce angajamente si-a luat " pe Ziare.com