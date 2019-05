Conform unui comunicat al PPE, liderii europeni l-au felicitat pe presedintele Klaus Iohannis pentru succesul referendumului privind statul de drept."Statul de drept, independenta justitiei si lupta impotriva coruptiei sunt esenta valorilor democratice europene. Rezultatul demonstreaza in mod clar ca poporul nu tolereaza incercarile guvernului socialist de a eroda democratia si sistemul judiciar", a declarat presedintele PPE Joseph Daul.Presedintele Iohannis a participat marti, la Bruxelles, la Summitul Partidului Popular European.Prezenta la referendumul pentru justitie la inchiderea urnelor a fost, in tara, de 41,28%, adica au votat 7.913.195 de romani. In strainatate au votat 371.884 de romani.Iata harta prezentei la referendum pe judetele tarii:Din rezultatele centralizate pana marti la ora 19:45, aproape 6 milioane de romani au votat DA la referendum.Situatia arata astfel:Intrebarea nr.1: "Sunteti de acord cu interzicerea amnistiei si gratierii pentru infractiuni de coruptie?"DA - 5.864.980 de voturiNU - 988.295 de voturiVoturi nule: 376.664Intrebarea nr.2: "Sunteti de acord cu interzicerea adoptarii de catre Guvern a ordonantelor de urgenta in domeniul infractiunilor, pedepselor si al organizarii judiciare si cu extinderea dreptului de a ataca ordonantele direct la Curtea Constitutionala?"DA - 5.745.740 de voturiNU - 943.291 de voturiVoturi nule - 370.206 ...citeste mai departe despre " Iohannis, felicitat de liderii PPE: Romanii au aratat ca nu tolereaza incercarile Guvernului de a eroda democratia " pe Ziare.com