"N-au bani, nu stiu cum sa faca rost de bani si inventeaza pe picior tot felul de impozite si taxe. Total eronata aceasta abordare pesedista. E motiv de ingrijorare pentru toti romanii. Va face viata romanilor mai scumpa", a avertizat Iohannis.Seful statului a cerut Executivului sa renunte la idee si sa se puna la masa cu patronatele, sindicatele si mediul de afaceri, pentru a gasi solutii viabile.Totodata, Iohannis a insistat ca va participa la toate sedintele de guvern de acum incolo, pentru a se opune atat acestei ordonante, cat si celei pe Justitie, in care ar putea fi strecurate si amnistia si gratierea.Guvernul introduce "taxa pe lacomie" la banci si anunta modificari la Pilonul II si la taxele pe viciu. Vor urma si alte masuri"Am luat in discutie propunerile de buget ale Ministerului de Finante. Mai multe detalii veti gasi in comunicatul pe care il vom da in scurt timp.Cu totii am aflat ca. Ma duce cu gandul la o afirmatie pe care a facut-o doamna prim-ministru la discursul inaugural. Spunea ca nu va introduce noi impozite si taxe. Iata ca nu a trecut niciun an si introduce.Aceasta OUG nu a fost discutata cu partenerii, nu are o analiza la fundamentare, vine cu idei nemaiauzite pana acum.", a spus Iohannis.Citeste mai departe despre " Iohannis: Guvernul arunca in haos economia, toate se vor scumpi. E lacomia Guvernului PSD " pe Ziare.com