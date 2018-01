Afirmatiile au fost facute in cadrul unei alocutiuni pe care presedintele Klaus Iohannis a sustinut-o joi seara, la Palatul Parlamentului, cu prilejul receptiei organizate de Camera de Comert si Industrie Romano-Germana.Presedintele a subliniat in discursul sau, ca "economia are regulile ei, motiv pentru care trebuie sa intelegem ca performanta durabila nu inseamna doar beneficii pe termen scurt, care uneori se dovedesc iluzorii, ci obtinerea de realizari economice in mod constant si pe termen lung".In context, seful statului a reamintit ca Germania este in prezent primul partener comercial al Romaniei, in ultimii ani relatiile crescand, in medie, cu circa 10% anual, si a precizat ca anul 2017 a reprezentat "un nou varf istoric, atat in ceea ce priveste totalul schimburilor comerciale, cat si in privinta exporturilor romanesti pe piata germana, care s-au ridicat in primele 10 luni ale anului la peste 12 miliarde de euro".De asemenea, Germania se afla pe locul 2 in topul investitorilor straini in Romania, prin investitiile directe de aproape 9,5 miliarde de euro, fiind esential sa intelegem ca "investitiile straine nu sunt un adversar, ci un partener real pentru antreprenoriatul romanesc, prin oportunitati sporite de afaceri si modele de management performant", a subliniat Klaus Iohannis.Presedintele a reamintit cresterea record a economiei Romaniei anul trecut, dar a adaugat si ca "aceste cifre nu reflecta, din pacate, si calitatea politicilor economice, progresele mediului de afaceri fiind obtinute mai degraba in ciuda acestor politici".Citeste mai departe despre " Iohannis: Guvernul sa nu pericliteze dezvoltarea Romaniei. Voi solicita consultari cu cei responsabili " pe Ziare.com