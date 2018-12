Iohannis desfiinteaza raspunsul Vioricai Dancila: Guvernul trebuie sa imi trimita tot. Nu ma trimite doamna premier sa citesc site-ul

Seful statului a mai precizat ca Executivul are o "agenda oculta, ordinea suplimentara, care nu respecta rigorile legii"."Aici este o problema care nu a fost bine inteleasa de persoanele care au ajutat-o pe dna Dancila sa-mi scrie un raspuns: s-au grabit. Legislatia in vigoare, sunt mai multe acte normative care statueaza ca este nevoie de transparenta in actul decizional. Lucrurile nu trebuie publicate cu 24 de ore inainte, ci cu mai mult. Exista, insa, si aici o problema: acea agenda oculta a Guvernului, ei spun ordinea de zi suplimentara. Este foarte discutabila. Acea agenda cu siguranta nu respecta rigorile legii, pentru ca nu poti sa vii in sedinta de guvern cu un act care nu a fost supus dezbaterii, deci procedura netransparenta.Mai exista si actele confidentiale care nu apar pe site-ul Guvernului. Deci Guvernul este obligat sa-mi trimita intreaga agenda. Mie, presedintelui. Nu ma trimite pe mine dna premier sa citesc site-ul. De multe ori una a aparut pe site si alta s-a discutat in sedinta. Ca sa ne amintim de nefericita ordonanta 13", a afirmat seful statului.De asemenea, acesta a explicat ca presedintele este cel care decide ce acte normative intra sub incidenta articolului 87 din Constitutie."Daca se incadreaza sau nu se incadreaza la articolul 87, caderea de a stabili acest lucru este la presedinte si nu la prim-ministru. Aici trebuie judecate foarte bine lucrurile si cred ca o sa inteleaga, in final, toata lumea ca agenda imi va fi transmisa de fiecare data, fiindca numai eu am puterea sa apreciez daca acte prevazute pe ordinea de zi cad in zona de incidenta a articolului 87.Daca ne uitam in urma, la ce s-a mai intamplat cu guvernele pesediste, nu putem sa ne facem ca suntem autisti si ca nu se discuta despre OUG pe amnistie si gratiere. Se discuta", a mai spus seful statului.Vezi si Temeiul legal in baza caruia Iohannis poate sa participe la sedintele de guvernIn plus, Iohannis a amintit de protestele de amploare de la inceputul anului 2017, cand a fost adoptata ordonanta de urgenta 13."Ultima oara cand s-a dat un astfel de act normativ am avut aproape o revolutie, deci o problema majora de ordine publica. Deci ...citeste mai departe despre " Iohannis desfiinteaza raspunsul Vioricai Dancila: Guvernul trebuie sa imi trimita tot. Nu ma trimite doamna premier sa citesc site-ul " pe Ziare.com