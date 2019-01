Iohannis i-a respins iar pe Vasilescu si Draghici. I-a trimis o scrisoare lui Dancila in care explica de ce

Seful statului spune ca documentele transmise (copia cartii de identitate si curriculum vitae actualizat), sunt incomplete.Astfel, precizeaza Klaus Iohannis, nu se poate verifica indeplinirea tuturor conditiilor prevazute de Constitutie pentru numirea celor doi in functia de membru al Guvernului.Mai exact, presedintele invoca lipsa cazierului judiciar, acesta "fiind singurul document care atesta situatia judiciara a unei persoane".Potrivit lui Iohannis, "nici Constitutia si nici legea nu stabilesc un regim derogatoriu pentru accederea in functia de membru al Guvernului cu privire la dovada indeplinirii conditiei prevazute de Legea nr. 90/2001, respectiv aceea de a nu fi suferit condamnari penale".Iata scrisoarea transmisa de Klaus Iohannis catre Viorica Dancila:"Stimata doamna Prim - ministru,Urmare adresei dumneavoastra nr. 5/105/10.01.2019, prin care ati reiterat propunerea de numire in functia de viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice a doamnei Lia-Olguta Vasilescu, respectiv de numire in functia de ministru al transporturilor a domnului Mircea-Gheorghe Draghici, asumandu-va indeplinirea tuturor conditiilor de legalitate de catre persoanele propuse,Vazand incidenta dispozitiilor art. 85 alin. (2) si ale art. 105 din Constitutie, precum si a celor ale art. 2 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, potrivit carora pot fi membri ai Guvernului persoanele care au cetatenia romana si domiciliul in tara, se bucura de exercitiul drepturilor electorale, nu au suferit condamnari penale si nu se gasesc in unul dintre cazurile de incompatibilitate prevazute in cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare, si tinand seama si de jurisprudenta Curtii Constitutionale,Luand in considerare ca legea prevede un regim juridic diferit pentru membrii Parlamentului si pentru membrii Guvernului atat in ceea ce priveste incompatibilitatile, cat si in ceea ce priveste conditiile de exercitare a celor doua ...citeste mai departe despre " Iohannis i-a respins iar pe Vasilescu si Draghici. I-a trimis o scrisoare lui Dancila in care explica de ce " pe Ziare.com