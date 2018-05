Subiectul declaratiei nu a fost anuntat oficial, insa cel mai probabil presedintele va trage un semnal de alarma, avand in vedere ca raportul oficial al Finantelor privind executia bugetara din primul trimestru este cel putin ingrijorator.Urmariti pe Ziare.com in format LIVE Text, incepand cu ora 19:30, declaratia presedintelui Klaus IohannisFiscul nu-si face treaba si revolutia fiscala si Legea Salarizarii au afectat bugetulRaportul arata ca Fiscul, condus acum de fostul ministru al Finantelor Ionut Misa, sta prost la capitolul colectare, iar alte incasari au fost afectate de masurile din cadrul "revolutiei fiscale", cum ar fi cele din impozitul pe profit, care au scazut dupa aplicarea Split TVA. Nici in ce priveste incasarile programate de la UE Romania nu a stat deloc bine in primul trimestru al anului.In schimb, au crescut cheltuielile la bugetul general consolidat cu 22,1% fata de nivelul din aceeasi perioada a anului trecut, in parte dupa aplicarea Legii Salarizarii in sectorul bugetar."Este necesar ca la nivelul ordonatorilor principali de credite sa fie luate masuri care sa conduca la diminuarea discrepantelor intre cheltuielile programate si cele efectuate, precum si in ceea ce priveste implementarea proiectelor finantate din fondurilor externe nerambursabile in vederea cresterii gradului de absorbtie.In ceea ce priveste incasarile bugetare, ar trebui sa fie intensificate eforturile pentru asigurarea realizarii programului de incasari stabilit pe baza legii bugetului de stat, in special in ceea ce priveste veniturile fiscale (TVA, accize, impozit pe profit) ", se arata in raport. ...citeste mai departe despre " Iohannis iese la declaratii dupa ce Finantele au publicat situatia grava a bugetului LIVE " pe Ziare.com