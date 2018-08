"O noua minciuna marca PSD si a Guvernului incompetent Dancila. Guvernul ii minte pe romani si ii guverneaza cu cinism. Guvernul poate sa faca orice rectificare bugetara fara niciun aviz. Citesc ca nu poate sa dea bani la pensii, salarii, ca nu am dat eu aviz. E o mare minciuna. Guvernul putea sa faca orice rectificare, daca asta se dorea", a declarat Klaus Iohannis.Totodata, Iohannis spune ca exista doua ipoteze pentru minciunile spune de Guvern: cea mai grava dintre ele, afirma seful statului, este ca nu mai exista bani de pensii si salarii."Prima ipoteza este ca cei din Guvern nu citesc legile. Este insa putin probabil, pentru ca sunt in Guvern si oameni care cunosc si citesc legea. A doua este mult mai grava si tine de constructia bugetului. Am atras atentia inca de la inceput ca este un buget iresponsabil si Guvernul va ajunge in situatia de a nu avea cu ce sa plateasca pensiile si salariile", a declarat Klaus Iohannis.-Vom reveni cu detalii- ...citeste mai departe despre " Iohannis ii raspunde lui Dancila: Acest guvern incompetent minte. Putea face rectificarea bugetara " pe Ziare.com