Iohannis il acuza pe Toader ca vrea sa isi subordoneze politic procurorii dupa ce a cerut si revocarea lui Lazar

Totodata, seful statului ii cere iar demisia ministrului Justitiei.Klaus Iohannis subliniaza ca apreciaza activitatea procurorului general si considera ca cererea lui Toader de a-l revoca pe Augustin Lazar este neadecvata si va genera ingrijorare in randul partenerilor europeni.Potrivit presedintelui, se incearca din nou acreditarea ideii ca procurorii sunt dusmanii societatii. Astfel, el a tinut sa faca un apel la magistrati "sa nu isi piarda increderea in capacitatea societatii romanesti de a rezista acestui nou asalt asupra statului de drept".Iata comunicatul transmis de seful statului:"Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a primit si va analiza Raportul privind activitatea manageriala de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu propunerea de revocare din functie a domnului Augustin Lazar.Presedintele Klaus Iohannis apreciaza activitatea Procurorului General si considera ca cererea ministrului Justitiei este complet neadecvata si de natura sa genereze neincredere in sistem si ingrijorare in randul partenerilor nostri europeni. Modul in care ministrul a prezentat public raportul este unul tendentios si denota intentia acestuia de a subordona politic procurorii.Se incearca, din nou, acreditarea ideii ca procurorii sunt dusmanii societatii. Or, in reprezentarea intereselor generale ale societatii si in apararea ordinii de drept, procurorii au un rol esential, consacrat expres prin Legea fundamentala. Fac un apel la magistrati sa nu isi piarda increderea in capacitatea societatii romanesti de a rezista acestui nou asalt asupra statului de drept.Demersul ministrului Justitiei de revocare a Procurorului General intareste convingerea Presedintelui Romaniei ca domnul Tudorel Toader trebuie sa plece de urgenta din fruntea ministerului pe care il conduce. Statul roman are obligatia de a proteja ordinea de drept, libertatile si drepturile cetatenilor sai, iar acest lucru nu poate fi infaptuit fara un Minister Public independent si eficient".Toader a cerut revocarea lui Lazar, pe baza unui raport de 63 de paginiMinistrul Justitiei, Tudorel Toader, a declansat miercuri procedura de revocare a procurorului general Augustin Lazar, dupa ce a prezentat, timp de ...citeste mai departe despre " Iohannis il acuza pe Toader ca vrea sa isi subordoneze politic procurorii dupa ce a cerut si revocarea lui Lazar " pe Ziare.com