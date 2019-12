Iohannis il decoreaza pe Hans Klemm, la incheierea mandatului de ambasador

Potrivit decretului publicat in Monitorul Oficial, Klemm a fost decorat cu Ordinul National Steaua Romaniei in grad de Mare Cruce, iar ceremonia va avea loc marti, la ora 13:15, la Cotroceni.Hans Klemm si-a inceput mandatul la Bucuresti in septembrie 2015 si urmeaza sa fie inlocuit de Adrian Zuckerman pana la finalul anului. Zuckerman este un avocat in industria imobiliarelor, care a imigrat in copilarie din Romania catre Statele Unite. El a fost confirmat de Senatul american pentru functia de ambasador al SUA in Romania la finalul lunii noiembrie.La audierea sa din luna iunie, Zuckerman a afirmat ca intentioneaza sa se revanseze fata de ospitalitatea pe care americanii i-au oferit-o prin promovarea intereselor Washingtonului la Bucuresti."Daca voi fi confirmat, voi continua oferirea sprijinului pentru eforturile notabile (intreprinse - n.red.) impotriva coruptiei din Romania", a declarat acesta in luna iunie."Lupta impotriva coruptiei si sprijinirea independentei judiciare sunt vitale pentru prosperiatatea si siguranta Romaniei pe termen lung", a adaugat Zuckerman.Pe parcursul mandadtului sau, Hans Klemm a dat numeroase mesaje de sustinere a luptei anti-coruptiei in momente cheie, cand justitia a fost amenintata.Citeste si:Ambasadorul SUA la Bucuresti, despre un nou mandat la DNA, Kovesi si coruptia din RomaniaAmbasadorul SUA: Coruptia e o otrava. Lupta anticoruptie, vitala pentru viitorul RomanieiAmbasadorul SUA: Faptul ca un condamnat a fost ales primar transmite un mesaj periculosHans Klemm, despre modificarile la Legile Justitiei: Ingrijorarile profunde ale Guvernului SUA nu s-au schimbatAmbasadorul SUA: Coruptia inseamna furt. Daca acest furt s-ar opri, Romania ar putea investi in scoli, spitaleAmbasadorul SUA: Slabirea legislatiei anticoruptie expune Romania la amenintari din partea RusieiAmbasadorul SUA, la 3 ani de la #Colectiv: Nu m-as fi asteptat ca lupta anticoruptie sa fie slabitaAmbasadorul SUA: Pentru a combate coruptia e nevoie de o justitie independenta si un Guvern curat ...citeste mai departe despre " Iohannis il decoreaza pe Hans Klemm, la incheierea mandatului de ambasador " pe Ziare.com