Saptamana trecuta, printul Charles a mers la Institutul Cultural Roman de la Londra, pentru a vizita expozitia "Transylvania Florilegium".Acesta a fost primit de Dan Mihalache, ambasadorul Romaniei in Regatul Unit, de Liliana Turoiu, presedintele ICR, si de Dorian Branea, directorul ICR Londra.Si anul trecut printul Charles a venit intr-o vizita oficiala in Romania, iar Iohannis a oferit atunci o receptie in onoarea oaspetelui sau. Tot atunci, Iohannis l-a decorat pe printul Charles cu Ordinul National "Steaua Romaniei" in grad de Mare Cruce, pentru serviciile aduse promovarii imaginii Romaniei.In mai 2017, printul Charles a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Universitatii Babes-Bolyai din Cluj, in semn de recunoastere fata de contributia acestuia la valorificarea patrimoniului cultural romanesc, dar si a intaririi relatiilor dintre Romania si Regatul Unit.Atunci, printul a spus ca a fost de multe ori intrebat de ce viziteaza asa des Romania:"Am fost intrebat adesea ce ma aduce atat de des in Romania, ce anume face ca acest loc sa fie atat de special? Raspunsul e, pentru mine, foarte simplu: voi, prietenii mei romani; patrimoniul vostru cultural si natural, traditiile voastre, dar si capacitatea voastra de inovare si schimbare".Ultima data, Charles a fost in Romania in decembrie, la inmormantarea regelui Mihai.A.G. ...citeste mai departe despre " Iohannis il primeste pe printul Charles, miercuri, la Cotroceni " pe Ziare.com