Iohannis indeamna romanii sa iasa la vot pe 26 mai: Decide pentru viitorul tau! Voteaza!

Seful statului si-a schimbat fotografia de cover de la Facebook . Astfel, pe pagina oficiala a presedintelui apare o fotografie cu el introducand un buletin de vot in urna.De asemenea, imaginea este insotita de mesajul "#Referendum26mai. Decide pentru viitorul tau! Voteaza!".Iata fotografia:Internautii au reactionat rapid la aceasta schimbare. Astfel, imaginea a strans aproape 4.000 de aprecieri, 300 de comentarii si 300 de distribuiri in online in mai putin de o ora."Ne vedem pe 26 mai! Votam DA", "cine spune NU pentru referendum, nu cred ca are mai mult de 12 clase....Votam DA, DA!" sau "Cred ca niciodata nu mi-am dorit, sa vina 26 Mai asa de repede. Un mare..mare DA la referendum" - au fost doar cateva dintre comentariile lasate de internauti.Amintim ca presedintele Klaus Iohannis a anuntat, pe 28 martie, ca va convoca referendum pe justitie pe 26 mai, in aceeasi zi cu alegerile europarlamentare.O luna mai tarziu, Iohannis a anuntat ca a stabilit intrebarile care le vor fi puse romanilor la referendumul pe Justitie.Astfel, cele doua intrebari la care romanii pot raspunde cu "Da" sau "Nu" sunt:Sunteti de acord cu interzicerea amnistiei si gratierii pentru fapte de coruptie?Sunteti de acord cu interzicerea ordonantelor de urgenta ale Guvernului in domeniul infractiunilor, corelat cu extinderea dreptului de a ataca ordonantele de urgenta direct la Curtea Constitutionala?Citeste si: Nurofenul antipesedist: cum arata patimile din politica, odata cu anuntul pentru referendum