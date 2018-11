Oficialii britanici au declarat ca evenimentul nu a avut ca tema de discutie iesirea Marii Britanii din UE, potrivit cotidianului Daily Express.Din partea Romaniei la intalnire a fost prezent Klaus Iohannis, iar Olanda si Belgia au fost reprezentate la nivel de premier.Surse citate de Agerpres mentioneaza ca la intalnire a participat si premierul Danemarcei.Cina de lucru a fost gazduita de Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, informeaza Reuters.May participa, vineri dimineata, la Mons, la un eveniment ce marcheaza implinirea a 100 de ani de la sfarsitului Primului Razboi Mondial, urmand ca ulterior sa mearga in Franta, unde se va intalni cu presedintele francez Emmanuel Macron.Amintim ca Administratia Prezidentiala a confirmat ca presedintele Klaus Iohannis se va intalni cu premierul britanic, Theresa May, pe 14 noiembrie, la Londra, la invitatia acesteia.Intalnirea va avea loc in Downing Street, sediul Guvernului britanic din Londra.Pe de alta parte, Klaus Iohannis este invitat in aceeasi zi la Palatul Buckingham, la receptia aniversarii printului Charles, care implineste 70 de ani. ...citeste mai departe despre " Iohannis, intalnire neanuntata cu Theresa May si alti cativa premieri din UE " pe Ziare.com