Iohannis: Intentia lui Dragnea de a muta ambasada la Ierusalim ar incalca dreptul international

Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, presedintele sustine in continuare asa-numita "solutie a celor doua state"."Presedintele Klaus Iohannis considera ca initiativa Guvernului Romaniei poate reprezenta, eventual, cel mult inceputul unui proces de evaluare in materie, care poate fi finalizat doar in momentul incheierii negocierilor privind Procesul de Pace din Orientul Mijlociu, in cadrul caruia statutul Ierusalimului reprezinta o tema centrala. Acest statut poate fi stabilit numai in urma incheierii unui acord direct si final intre parti", transmite Administratia Prezidentiala, intr-un comunicat remis vineri Ziare.com.Klaus Iohannnis aminteste ca decizia in materie de politica externa este a presedintelui.Presedintele, in calitate de titular al deciziilor de politica externa a Romaniei si ca reprezentant al Romaniei in plan extern, in conformitate cu prevederile constitutionale, reitereaza faptul ca pozitia constanta a tarii noastre in ceea ce priveste Procesul de Pace din Orientul Mijlociu ramane neschimbata.Presedintele subliniaza, din nou, necesitatea rezolvarii juste si de durata a conflictului israeliano-palestinian, prin implementarea "solutiei celor doua state", Israel si Palestina, care sa coexiste in pace si securitate, ca unica varianta viabila si capabila sa garanteze indeplinirea aspiratiilor partilor.Presedintele Romaniei reafirma faptul ca pozitia tarii noastre fata de statutul orasului Ierusalim ramane conforma cu cea stabilita prin rezolutiile Consiliului de Securitate ONU si Adunarii Generale ONU in materie."Administratia Prezidentiala reaminteste faptul ca exista o serie de rezolutii ale Consiliului de Securitate al ONU si ale Adunarii Generale a ONU prin care se solicita, printre altele, statelor membre ONU sa se abtina sa stabileasca misiuni diplomatice in Ierusalim si sa intensifice eforturile internationale pentru o pace durabila, cuprinzatoare si justa in Orientul Mijlociu. Prin urmare, in aceasta etapa, relocarea ambasadei Romaniei in Ierusalim ar reprezenta o incalcare a dreptului international relevant"."Tinand cont de toate aceste aspecte, presedintele Klaus Iohannis indeamna toti factorii guvernamentali si politici la responsabili