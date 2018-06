"Am luat o decizie importanta si vrea sa v-o comunic acum, aici, in aceasta dimineata frumoasa. Sunt ferm hotarat sa candidez pentru inca un mandat", a spus Klaus Iohannis, la Sibiu.UpdateLa iesirea de la Liceul din Sibiu unde si-a intalnit fostii colegi, Klaus Iohannis a explicat de ce a ales acest moment pentru a-si anunta candidatura."Mi s-a parut ca scena politica romaneasca a intrat intr-o faza destul de tulbure, evolutia nu e satisfacatoare. Am urmarit in ultimele luni mai multe sondaje, toate arata ca nivelul de nemultumire este peste 80%, e extrem de mult, arata ca lumea nu mai are incredere in clasa politica.In aceast context, am considerat ca acest anunt poate sa constituie un punct interesant, unii vor fi incurajati sa mearga mai deprate, altii, probabil, nu vor primi asa bine acest anunt.Mi s-a parut ca este necesara o clarificare a intentiilor mele pentru ce urmeaza".Mai mult, presedintele a si anticipat reactia PSD."Eu cred ca PSD nu este extrem de fericit ca am facut astazi acest anunt".Intrebat daca nu ii este teama ca acest anunt va grabi o eventuala suspendare a sa, presedintele a afirmat ca nici macar nu are cine sa faca aceasta suspendare."Nu ma tem de nicio suspendare. Deciziile pe care le iau nu le iau pentru ca ma tem de o suspendare.Unu, nu exista niciun motiv de suspendare si doi, nu are cine sa faca suspendarea.Nu imi doresc sa se teama de mine, mi-as dori sa se teama de romani", a spus Iohannis.Klaus Iohannis si-a lansat, astfel, a doua candidatura, chiar in contextul in care unul dintre scenariile PSD, pentru ca modificarile la Codurile Penale sa intre in vigoare cat mai repede, este tocmai suspendarea presedintelui.La inceputul lunii martie, liberalii au anuntat ca vor sustine o noua candidatura a lui Klaus Iohannis la Cotroceni.Alegerile prezidentiale vor avea loc in toamna anului 2019. ...citeste mai departe despre " Iohannis, candidatura pentru un nou mandat la Cotroceni: Nu ma tem de suspendare, nici nu are cine sa o faca " pe Ziare.com