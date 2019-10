Iohannis l-a desemnat oficial pe Ludovic Orban premier: Anticipatele sunt o solutie foarte buna, dar nu acum

"Am decis sa desemnez urmatorul premier, in persoana domnului Ludovic Orban, presedintele PNL, cel mai mare partid din Opozitie. Asa este democratic corect, asa se va intampla", a anuntat Klaus Iohannis.Seful statului a spus, din nou, ca la consultarile avute cu partidele parlamentare liberalii au fost singurii care au spus direct ca sunt dispusi sa isi asume guvernarea.Klaus Iohannis a facut apel la partidele parlamentare sa sustina noul guvern, afirmand ca aceste trebuie instalat urgent, pentru a iesi din criza politica in care ne aflam."Sper ca toti actorii politici sa inteleaga ca suntem in criza politica si cu mai repede se va ajunge la o solutie satisfacatoare cu atat mai bine. Noul guvern trebuie instalat urgent", a subliniat presedintele.Seful statului a reluat si tema alegerilor anticipate, afirmand ca reprezinta o solutie foarte buna, dar nu acum cu Guvernul Dancila interimar."Cred ca anticipatele sunt o solutie foarte buna, dar nu acum, cu Guvernul Dancila interimar. Fiecare zi cu acest guvern e o un risc pentru romani", a precizat Iohannis.Acum, Ludovic Orban are un termen de 10 zile pentru a merge in Parlament sa primeasca votul de incredere asupra programului si a intregii liste a Guvernului.Prezent alaturi de presedintele Klaus Iohannis la declaratia de presa in care a anuntat ca l-a desemnat premier, Ludovic Orban a prezentat prioritatile noului guvern si a spus ca are incredere in partidele care au votat motiunea ca vor sustine executivul."Am incredere in toti partenerii care au fost alaturi de noi in atingerea obiectivului major de a pune punct guvernarii PSD si sunt convins ca vom gasi discernamant in toate discutiile pe care le vom purta ulterior", a spus Ludovic Orban.Ziare.com v-a prezentat, in format LIVE TEXT, declaratiile presedintelui Klaus Iohannis- Acum putine zile, a trecut motiunea de cenzura si a cazut guvernul si este foarte bine asa. Fiindca din 2017 PSD a avut 3 guverne care au daunat grav Romaniei. A inhibat dezvoltarea Romaniei si ne-a tinut pe loc.- Acest lucru a fost constatat de toate partidele din Opozitie si in acest fel a fost posibila motiunea care a fost un real succes.- Dupa consultarile cu partidele parlamentare, am tras concluzia pe care am spus-o si dupa prima runda de consultari, ca se contureaza un guvern in jurul PNL. A fost ...citeste mai departe despre " Iohannis l-a desemnat oficial pe Ludovic Orban premier: Anticipatele sunt o solutie foarte buna, dar nu acum " pe Ziare.com