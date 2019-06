Iohannis l-a primit la Cotroceni pe presedintele Egiptului. Ce au spus despre problema Israel-Palestina

Presedintele egiptean a fost primit la Palatul Cotroceni cu onoruri militare. Cei doi sefi de stat au purtat convorbiri tete-a-tete si oficiale, iar la final au sustinut o declaratie de presa comuna, in contextul in care Romania detine presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene, iar Egiptul - presedintia Uniunii Africane.In declaratia de la finalul intalnirii, presedintele Romaniei a subliniat ca a fost a treia intrevedere pe care a avut-o cu omologul sau in ultimele 6 luni."Dupa 113 ani de relatii diplomatice, relatia noastra este foarte solida, Egiptul fiind unul dintre prietenii traditionali ai Romaniei in regiunea Orientului Mijlociu si in Africa", a declarat presedintele Iohannis, trecand in revista mai multe evolutii in relatiile bilaterale, printre care cresterea nivelului schimburilor comerciale sau dezvoltrea cooperarii economice dintre cele doua tari."In cadrul discutiilor de astazi am avut, de asemenea, un schimb de opinii cu privire la evolutiile inregistrate intr-o serie de dosare regionale. Atat Romania, cat si Egiptul sunt interesate de stabilizarea situatiilor de criza din Orientul Mijlociu si zonele de vecinatate ale ambelor tari, de combaterea terorismului, gestionarea fluxurilor migratorii, cresterea economica sustenabila.Am exprimat profunda apreciere pentru eforturile intreprinse de Egipt si de domnul presedinte personal, in vederea consolidarii securitatii regionale, precum si pentru contributia activa la gestionarea migratiei", a mai spus, printre altele, Klaus Iohannis.La randul sau, presedintele Egiptului, Abdel Fattah El-Sisi, a subliniat colaborarea foarte buna cu omologul sau roman, precum si saltul foarte important facut in relatia dintre cele doua tari, in special in privinta comertului si turismului.Presedintele Egiptului a mai mentionat, printre altele, necesitatea unei bune colaborari si coordonari reciproce pe teme de interes pentru ambele state, spunand ca trebuie cautate "cai pasnice" pentru rezolvarea crizelor din Orientul Mijlociu si sustinand solutionarea conflictului israeliano-palestinian in asa fel incat poporul palestinian sa se poata regasi in interiorul "granitelor din 1967"."Am apreciat pozitia ferma a presedintelui", a mai spu ...citeste mai departe despre " Iohannis l-a primit la Cotroceni pe presedintele Egiptului. Ce au spus despre problema Israel-Palestina " pe Ziare.com