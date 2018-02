Iohannis, la bilantul DNA: Niste inculpati si niste condamanti penal s-au unit pentru a-i discredita pe cei care i-au prins

"Din pacate, insa, asistam in ultima perioada la manifestari virulente ale disperarii si la incercari de manipulare cu scopul de a decredibiliza DNA, activitatea DNA si cu incercarea clara de a subordona justitia politicului. Inadmisibil!Niste inculpati si condamnati penal, dupa ce au fost prinsi de institutiile statului incalcand legea, s-au unit pentru a-i discredita pe cei care i-au cercetat. Dar, asa cum spune un proverb romanesc, minciuna umbla cat umbla, pana i se infunda. Toate aceste actiuni concertate in plan mediatic nu au sanse de reusita.Cei care le-au pus la cale sunt cei care au ramas in trecut, care traiesc cu iluzia ca puterea inseamna privilegii si se exercita prin abuz. Spre nenorocul lor, democratia s-a consolidat in Romania, Justitia este acum independenta si eficienta, iar spiritul civic al societatii romanesti se manifesta in ultima vreme cu mult curaj", a declarat Klaus Iohannis miercuri, la bilantul DNA pe 2017.Presedintele a felicitat DNA pentru activitatea depusa, mentionand ca "au fost solutionate peste 3.800 de dosare, cu 16,5% mai multe decat in 2016, si au fost trimisi in judecata aproape 1.000 de inculpati", iar pe de alta parte 713 inculpati au fost condamnati definitiv, "ponderea achitarilor fiind de 12%, din care o patrime ca efect al deciziei Curtii Constitutionale prin care abuzul in serviciu a fost limitat doar la incalcarea legii, si nu si a hotararilor de guvern sau a altor acte normative".Seful statului a sustinut ca "DNA este o institutie care functioneaza eficient", contrazicandu-l astfel pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader, care a criticat conducerea DNA si a cerut revocarea procurorului sef, Laura Codruta Kovesi."Contrar unei evaluari subiective, tendentioase si partizane, prezentata opiniei publice de cineva saptamana trecuta (Tudorel Toader - n.red.), eficienta DNA este departe de a putea fi contestata: cu 107 procurori s-au solutionat peste 11.000 de cauze, adica, in medie, 100 si ceva de dosare de fiecare procuror", a declarat presedintele Iohannis.Citeste si:CSM a respins cererea de revocare a lui Kovesi. Vezi acuzatiile lui Toader vs. dovezile si explicatiile sefei DNAKovesi este aparata de cei mai multi dintre procu ...citeste mai departe despre " Iohannis, la bilantul DNA: Niste inculpati si niste condamanti penal s-au unit pentru a-i discredita pe cei care i-au prins " pe Ziare.com