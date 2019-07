Iohannis, la receptia ambasadei SUA: Romanii au dat un vot covarsitor in sprijinul statului de drept

"Recent, cu ocazia alegerilor europene si a referendumului privind justitia pe care l-am convocat pe 26 mai, romanii au dat un vot covarsitor pro-european si in sprijinul consolidarii statului de drept, respingand fara echivoc populismul si discursul anti-european si anti-justitie.Cetatenii Romaniei au aratat, o data in plus, ca avem o societate matura si ca isi doresc o tara puternica si sanatoasa, cu un sistem de justitie curat si independent, in deplina consonanta cu statutul de partener strategic al Statelor Unite si de stat membru al Uniunii Europene si al NATO", a afirmat Klaus Iohannis, in discursul sustinut la ambasada SUA cu ocazia celebrarii Zilei Independentei.Acesta a adaugat ca sprijinul Statelor Unite acordat Romaniei, care pana acum 30 de ani a fost sub regim totalitarist comunist, a fost crucial."Acum 30 de ani, dupa inlaturarea totalitarismului comunist, Romania s-a reconectat politic si economic la familia occidentala ca apoi sa devina membru al Aliantei Nord-Atlantice, al Uniunii Europene, precum si partener strategic puternic al Statelor Unite. Sprijinul Statelor Unite pentru eliberarea natiunilor captive ale Europei, izolate in spatele Cortinei de Fier, si asistenta oferita in vederea reintegrarii in comunitatea transatlantica a fost crucial.Domnule Ambasador Klemm, Romania nu va uita niciodata acest sprijin! Alaturi de prietenii si partenerii nostri americani si europeni, natiunea romana contribuie acum concret si relevant la consolidarea securitatii si prosperitatii comunitatii transatlantice", a mai spus seful statului.Presedintele Iohannis a adaugat ca Romania va continua sa fie un partener dedicat relatiei transatlantice, precizand ca la consolidarea acestei relatii a contribuit si Presedintia romana a Consiliului UE, incheiata cu succes de tara noastra."Prioritatea strategica a Romaniei este si va ramane o relatie transatlantica puternica. O cooperare transatlantica solida este cea mai sigura garantie ca vom putea gestiona cu succes provocarile viitorului si influenta pozitiv dezvoltarile pe plan global. Presedintia Consiliului Uniunii Europene, incheiata recent cu succes de tara noastra, a reprezentat inclusiv o contributie la consolidarea un ...citeste mai departe despre " Iohannis, la receptia ambasadei SUA: Romanii au dat un vot covarsitor in sprijinul statului de drept " pe Ziare.com