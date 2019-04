"Sunt condamnabile demersurile majoritatii PSD care prin asaltul la adresa statului de drept risca sa fragilizeze statutul nostru in NATO si UE", a spus Iohannis, moment in care parlamentarii social democrati si-au aratat nemultumirea, in timp ce reprezentantii Opozitiei au aplaudat.Presedintele a adus din nou in discutie modificarile Legilor Justitiei."Modificarea legilor in interesul unei persoane, cresterea inflatiei, arbitrariul si lipsa de profesionalism - acestea sunt realele politici ale guvernarii PSD. Nu consolidarea Justitiei, nu responsabilitatea guvernarii", a continuat seful statului.Iohannis a precizat ca "Guvernarea PSD a devenit sinonima cu dilentatinsmul, vulnerabilizeaza Romania".Seful statului a sustinut ca PSD esueaza sa se ridice la inaltimea acestui moment."Lipsa de respect a PSD a culminat cu suspendarea sefului Statului Major. Instanta a condamnat aceasta actiune a PSD care a pus Armata intr-un moment delicat din ratiuni politicianiste", a mai spus Iohannis, adaugat ca "sunt cateva aspecte care arata incompetenta PSD si ca nu intelege ce inseamna sa conduci un stat in care cetatenii sunt bine protejati".Iata ce s-a intamplat marti in Parlament ...citeste mai departe despre " Iohannis, la sedinta solemna dedicata NATO: Guvernarea PSD e un risc pentru tara " pe Ziare.com