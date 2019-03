Iohannis, la Summit-ul PPE: Inca ne amintim ce inseamna tirania, dictatura mediocritatii. Drama acelor ani negri nu se va mai repeta

"Ne trebuie votul romanilor si il vom avea. Lupta pentru o Europa mai buna e lupta noastra, a tuturor celor pentru care Europa e sinonima cu pacea, prosperitatea si libertatea tuturor cetatenilor", a afirmat Iohannis.Presedintele a mentionat ca anul acesta e unul simbolic."Sunt la 30 de ani de democratie, de cand ne-am castigat libertatea de a ne putea reintoarce dupa lungi suferinte in marea familie europeana din care facem parte. Noi inca ne amintim ce inseamna tirania, ce inseamna dictatura mediocritatii, ce tine le putere un grup de privilegiati ai momentului, in timp ce majoritatea cetatenilor se lupta pentru supravietuire. Drama acelor ani negri nu se vor mai repeta, nu atat timp cat depinde de noi", a sustinut Klaus Iohannis.El le-a spus participantilor ca, daca le vor explica romanilor cat din beneficiile europene li se refuza din cauza esecului actualei guvernari, romanii ii vor sustine."Vad in oferta PNL oameni capabili, parteneri loiali ai PPE in efortul de a revilatiza cel mai important proiect democratic din care suntem parte, Uniunea Europeana", a adaugat Iohannis."Unele partide politice de la noi - si ma refer in primul rand la PSD - au imbracat haina falsului patriotism, al nationalismului de fatada si incearca sa castige capital electoral cu un discurs antieuropean. E modul pesedist cinic si iresponsabil de a face politica. Dovada maximei ipocrizii e sa negi chiar principiile pe baza carora a fost infiintata UE si in acelasi timp sa ceri votul oamenilor pentru a trimite reprezentantii partidului tau sa faca parte tocmai din institutiile pe care le critici. A fi bun roman si patriot nu inseamna sa fii in antiteza cu Bruxellesul. Dimpotriva, Europa este Romania si Romania este Europa. Romania europeana inseamna bunastare, prosperitate, justitie independenta si stat de drept", a subliniat Klaus Iohannis. ...citeste mai departe despre " Iohannis, la Summit-ul PPE: Inca ne amintim ce inseamna tirania, dictatura mediocritatii. Drama acelor ani negri nu se va mai repeta " pe Ziare.com