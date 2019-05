"Dragi romani, cu totii ne dorim sa traim intr-o tara in care hotii si coruptii stau la puscarie, nu in fruntea statului. Pe 26 mai sa spunem raspicat "Da" pentru Romania europeana, pentru Romania pe care o iubim, tara oamenilor cinstiti si integri, in care nimeni nu este mai presus de lege! Votati "Da" la referendum si nu-i lasati pe altii sa decida in locul vostru! Romanii voteaza, pentru ca romanii conteaza", spune Iohannis in clip.Presedintele Klaus Iohannis a adresat si miercuri un indemn romanilor sa mearga la vot pe 26 mai, atat pentru alegerile europarlamentare, cat si pentru referendum, deoarece intr-o democratie lucrurile in politica se schimba prin vot.La referendumul din 26 mai, care are loc odata cu alegerile europarlamentarem cetatenii sunt chemati sa se pronunte prin DA sau NU cu privire la urmatoarele intrebari:1. "Sunteti de acord cu interzicerea amnistiei si gratierii pentru infractiuni de coruptie?"2. "Sunteti de acord cu interzicerea adoptarii de catre Guvern a ordonantelor de urgenta in domeniul infractiunilor, pedepselor si al organizarii judiciare si cu extinderea dreptului de a ataca ordonantele direct la Curtea Constitutionala?" ...citeste mai departe despre " Iohannis lanseaza un clip de promovare a referendumului: Hotii si coruptii stau la puscarie, nu in fruntea statului " pe Ziare.com