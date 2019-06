Iohannis le-a scris lui Tusk si Juncker. Le cere sa ia masuri, in regim de urgenta, pentru a pune capat situatiei din R. Moldova

Seful statului afirma ca Republica Moldova se confrunta in prezent cu o grava criza constitutionala si politica, care prezinta riscuri pentru stabilitatea sa.Potrivit lui Iohannis, Uniunea Europeana trebuie sa se ridice la nivelul asteptarilor cetatenilor din R. Moldova, "care in majoritate si-au exprimat sprijinul pentru agenda europeana a tarii lor, dupa cum s-a confirmat si la alegerile parlamentare din februarie 2019".Astfel, Klaus Iohannis face apel la Tusk si Juncker, sa identifice, in regim de urgenta, impreuna cu statele membre ale Uniunii Europene, "actiuni concrete pentru a pune capat situatiei actuale printr-o solutie negociata in Republica Moldova, pe baza valorilor si principiilor Uniunii Europene".Iata textul integral al scrisorii:"Stimate domnule Presedinte al Consiliului European,Stimate domnule Presedinte al Comisiei Europene,Romania, ca stat membru al Uniunii Europene, avand o relatie speciala cu Republica Moldova, bazata pe Parteneriatul Strategic pentru Integrarea Europeana a Republicii Moldova, si impartasind o limba, o istorie si o cultura comune, este preocupata de evolutiile aflate in desfasurare la Chisinau.In opinia noastra, Republica Moldova, partener asociat al Uniunii Europene prin Acordul de Asociere si Acordul de Liber Schimb Aprofundat si Cuprinzator si, in acelasi timp, membru al Parteneriatului Estic, se confrunta in prezent cu o grava criza constitutionala si politica, care prezinta riscuri pentru stabilitatea sa.Mai mult decat atat, dupa cum sunt convins ca stiti, aceasta criza, in imediata vecinatate a Romaniei si a Uniunii Europene, prezinta mize semnificative pentru stabilitatea si securitatea regionale pe care Uniunea Europeana si statele sale membre nu le pot ignora.Cred cu tarie ca Uniunea Europeana, in ansamblul sau, in conformitate cu angajamentele asumate fata de Republica Moldova prin intermediul Politicii Europene de Vecinatate, precum si prin Strategia Globala a Uniunii Europene, trebuie sa se ridice la nivelul asteptarilor cetatenilor Republicii din Moldova, care in majoritate si-au exprimat sprijinul pentru agenda europeana a tarii lor, dupa cum s-a confirmat si la alegerile parlamentare din februarie 2019.In acest context, fac apel la dumneavoast ...citeste mai departe despre " Iohannis le-a scris lui Tusk si Juncker. Le cere sa ia masuri, in regim de urgenta, pentru a pune capat situatiei din R. Moldova " pe Ziare.com