Iohannis le-a vorbit liderilor europeni despre importanta combaterii stirilor false

"Agenda reuniunii a cuprins urmatoarele subiecte: problematica migratiei, in continuarea deciziilor formulate pe aceasta tema la Consiliul European din iunie 2018, securitatea interna a Uniunii Europene si aspecte privind relatiile externe ale Uniunii Europene. De asemenea, prim-ministrul Theresa May a informat asupra pozitiei Marii Britanii referitoare la evolutiile in negocierile privind retragerea acesteia din Uniunea Europeana, context in care membrii Consiliului European au avut o discutie (in format UE 27) asupra acestui proces si a elementelor ulterioare de calendar", se arata intr-un comunicat de presa.Discutiile privind migratia au vizat, potrivit comunicatului Presedintiei, elementele cuprinse in concluziile Consiliului European din iunie, atat pe componenta interna a migratiei si a reformei sistemului european de azil, cat si in raport cu dimensiunea externa, cu precadere consolidarea cooperarii cu statele terte, de origine si de tranzit, in efortul de gestionare a cauzelor profunde ale migratiei.Presedintia austriaca a Consiliului Uniunii Europene a facut o prezentare privind implementarea concluziilor Consiliului European, in special in ceea ce priveste cele doua concepte noi avansate cu aceasta ocazie - platformele de debarcare a migrantilor in afara Uniunii Europene si centrele controlate din interiorul Uniunii Europene.Totodata, au fost discutate aspectele vizand consolidarea securitatii frontierelor externe ale UE, inclusiv din perspectiva propunerilor legislative lansate recent de Comisia Europeana privind intarirea actiunii agentiilor europene in domeniu.In privinta politicii europene de azil, presedintele Romaniei a reasigurat sprijinul tarii noastre pentru continuarea discutiilor privind reformarea sistemului Dublin, de o maniera care sa reflecte principiile solidaritatii si responsabilitatii in beneficiul tuturor statelor membre, mentinand insa caracterul voluntar al oricarei forme de relocare.Discutiile de la Summitul informal au vizat si aspectele referitoare la strategia interna de securitate a Uniunii Europene, cu accent pe masurile de intarire a cooperarii politienesti, de combatere a amenintarilor hibride si a atacurilor cibernetice