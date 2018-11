"Nu suntem pregatiti pentru asa ceva (preluarea presedintiei UE, n.red.) . Acum cateva saptamani am fost intrebat si am spus ca vom face fata rezonabil. Intre timp, lucrurile au luat-o razna la Guvern! Nu se mai inteleg responsabilii pentru diferite sectoare, persoane care ar trebui sa se ocupe de chestiuni europene pleaca sau sunt demisi si in acest fel ne trezim in ceasul al 12-lea total nepregatiti", a spus Klaus Iohannis, in cadrul unei intalniri cu primarii de municipii din Romania."Si cred ca, din pacate, si acum in ultimul moment necesitatea politica este inlocuirea acestui accident al democratiei romanesti care e Guvernul Dragnea-Dancila", a continuat presedintele.Amintim ca pe 29 ianuarie, cand Guvernul Dancila a depus juramantul in cadrul unei ceremonii la Palatul Cotroceni, Iohannis, care si-a dat acordul si pentru acest al treilea Executiv PSD-ALDE in decurs de un an si jumatate, a tinut un scurt discurs in care a vorbit de "topaiala guvernamentala", "topaiala fiscala" si atacul asupra justitiei.Citeste si: Cabinetul Dancila a depus juramantul. Iohannis acuza topaiala guvernamentala: Justitia e linia rosie! ...citeste mai departe despre " Iohannis: Lucrurile au luat-o razna! Guvernul Dragnea-Dancila, accident al democratiei, trebuie inlocuit " pe Ziare.com