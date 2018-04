In timpul unei plimbari pe bicicleta prin Bucuresti, Klaus Iohannis a raspuns catorva intrebari ale jurnalistilor, pe agenda zilei fiind chestiunea negocierilor dintre reprezentantii sistemului medical si guvernul Dancila.Presedintele a amintit de intalnirea avuta cu premierul Viorica Dancila si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, despre care nu exista consens intre interlocutori in privinta temelor abordate."Le-am invitat atunci pe cele doua doamne si cred ca am dat un semnal foarte clar la momentul respectiv. In chestiunea salariilor, lucrurile nu merg asa cum ar trebui, sunt probleme, sunt numeroase probleme si am rugat pe toata lumea implicata in proces sa se apuce de treaba si sa imbunatateasca si cadrul, si abordarea specifica. Avem in fiecare zi pichetari si proteste, iar guvernantii se fac ca nu vad nimic si repeta mecanic ca lucrurile sunt in regula", a spus Iohannis.Premierul Viorica Dancila si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, au fost chemate, la inceputul lunii aprilie, la Palatul Cotroceni, presedintele Klaus Iohannis dorind lamuriri cu privire la situatia bugetara si scandalul cu salariile.Discutiile au durat aproximativ o ora, iar dupa aceastea, Administratia Prezidentiala a transmis un comunicat in care se arata ca Iohannis s-a aratat ingrijorat de situatia bugetului si de haosul creat cu pacaleala salariilor, iar Olguta Vasilescu si Viorica Dancila l-au informat ca nu renunta la Legea Salarizarii si au bani pentru majorarile actuale.SI Viorica Dancila, si Olguta Vasilescu insa, au negat ca acestea ar fi fost temele abordate si i-au cerut presedintelui sa publice stenogramele intalnirii. ...citeste mai departe despre " Iohannis: Lucrurile nu merg cum trebuie in chestiunea salariilor, iar guvernantii se fac ca nu vad " pe Ziare.com