Prezent la Consiliului National al PNL, unde si-a lansat candidatura la alegerile prezidentiale ce vor avea loc in noiembrie anul acesta, seful statului a subliniat ca PSD si ALDE trebuie sa inceteze sa mai trateze companiile private ca pe niste dusmani ai tarii."Cat timp nu incurajam initiativa privata si investitiile nu putem vorbi cu adevarat de prosperitatea pe termen lung a romanilor. Trebuie sa incetam sa mai tratam companiile private ca pe niste dusmani ai tarii, asa cum fac PSD si ALDE. Mediul de afaceri din Romania trebuie eliberat de ghilotina impredictibilitatii de tipul OUG 114", a declarat Klaus Iohannis.Totodata, seful statului a atras atentia ca daca finantele publice nu vor fi indreptate, generatiile urmatoare vor resimti povara unei note de plata tot mai usturatoare."Finantele publice si politicile economice vor trebui indreptate, altfel generatiile urmatoare vor resimti povara unei note de plata tot mai usturatoare pe care PSD-ALDE o rostogoleste cu buna stiinta de la un an la altul", a subliniat presedintele Iohannis.Presedintele Klaus Iohannis si-a lansat joi candidatura la alegerile prezidentiale ce vor avea loc in noiembrie anul acesta. De pe scena Consiliului National al PNL, dupa un discurs ce a durat mai bine de jumatate de ora, Iohannis le-a cerut romanilor sa ii acorde din nou votul, promitand ca, daca obtine un nou mandat, nu va numi niciun guvern care nu-i impartaseste viziunea unei Romanii "functionale si normale". ...citeste mai departe despre " Iohannis: Mediul de afaceri trebuie eliberat de ghilotina impredictibilitatii de tipul OUG 114 " pe Ziare.com