Iohannis merge, duminica, la summit-ul PPE, care precede Consiliul European

Pe agenda se afla si pregatirea reuniunii speciale a Consiliului European, care va avea loc in aceeasi zi si in cadrul careia vor continua negocierile pentru desemnarea sefilor institutiilor europene."Sefi de stat si de guvern, liderii formatiunilor din Partidul Popular European (PPE), presedintii Consiliului European si ai Parlamentului European - Donald Tusk si Antonio Tajani - vor participa la viitorul summit PPE, care va avea loc la Bruxelles in 30 iunie. Pe ordinea de zi se afla pregatirea pentru reuniunea speciala a Consiliului European", se arata intr-un comunicat al PPE transmis Ziare.com.Summit-ul va fi coordonat de presedintele PPE, Joseph Daul, si vor mai fi prezenti candidatul formatiunii la functia de presedinte al Comisiei Europene, Manfred Weber, si secretarul general al PPE, Antonio Lopez Isturiz.Tototdata, la summit sunt asteptati presedintele Romaniei Klaus Iohannis, cancelarul Germaniei Angela Merkel , presedintele Ciprului Nikos Anastasiades, premierul bulgar, Boiko Borisov, premierul Letoniei, Arturs Krisjanis, premierul Croatiei, Andrej Plenkovic, si premierul Irlandei Leo Varadkar, mai precizeaza comunicatul.Summit-ul PPE are loc in aceeasi zi in care se desfasoara si summit-ul special al Consiliului European, pentru continuarea negocierilor in sensul desemnarii sefilor institutiilor europene.In ultima saptamana, liderii UE nu au reusit sa se puna de acord privind o noua conducere, dupa un summit care aproape a eliminat principalii candidati ai celor trei familii mari din Parlamentul European.Dupa patru ore de discutii privind selectarea unui nou presedinte al Comisiei Europene, liderii UE au decis doar sa organizeze un nou summit pe 30 iunie, din cauza lipsei de sustinere pentru candidati."Nu a existat o majoritate pentru niciun candidat", a declarat Donald Tusk, presedintele Consiliului European.Liberalii si socialistii din Parlamentul European nu il vor sustine pe conservatorul Manfred Weber pentru functia de presedinte al Comisiei Europene, a anuntat liderul Verzilor Philippe Lamberts.Sambata, potrivit unor informatii aparute vineri in ziarul german Die Welt am Sonntag, cancelarul german Angela Merkel ar fi acceptat definitiv ca Manfred Weber, compatriotul sau si candidatul pe care l-a sustinut, sa nu fie numit in functia de presedinte al Comisiei Europene, dupa consultari cu liderii ...citeste mai departe despre " Iohannis merge, duminica, la summit-ul PPE, care precede Consiliul European " pe Ziare.com