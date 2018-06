Iohannis merge joi la la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles

Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, pe agenda discutiilor se afla teme care vizeaza politica europeana de aparare, subiecte economice referitoare la ocupare, crestere economica, competitivitate, domeniul digital, inovare si comert, migratie, viitorul buget al Uniunii Europene post-2020, precum si aspecte privind relatiile externe ale Uniunii. Totodata, vor fi abordate ultimele evolutii referitoare la procesul de retragere a Marii Britanii din UE.Cu privire la politica europeana de aparare, presedintele Iohannis se va referi la importanta cooperarii structurate permanente (PESCO), salutand progresele inregistrate, in special cele din domeniul mobilitatii militare si amenintarilor cibernetice.De asemenea, seful statului va exprima sprijinul Romaniei pentru initiativele dezvoltate de NATO si UE, destinate imbunatatirii mobilitatii militare, si va reitera sustinerea pentru intensificarea cooperarii dintre UE si NATO.Iohannis va vorbi si despre nevoia implementarii reformelor menite sa sporeasca rezilienta economiilor statelor membre si va sublinia importanta acordata cercetarii si inovarii ca elemente-cheie pentru competitivitatea Uniunii.El va pleda pentru mentinerea unui climat atractiv pentru investitii in UE, aratand ca Romania sustine un sistem de impozitare echitabil si eficient al companiilor, care sa fie adaptat noilor modele de afaceri in contextul digitalizarii economiei. In domeniul comertului, Romania ramane un sustinator puternic al sistemului multilateral bazat pe reguli, stabilit in cadrul Organizatiei Mondiale a Comertului, precizeaza Administratia Prezidentiala.Cu privire la viitorul buget al Uniunii post-2020, Iohannis va pleda pentru finalizarea negocierilor cat mai rapid posibil, dar si pentru necesitatea identificarii unor solutii echilibrate, care sa fie acceptabile pentru toate statele membre."Gestionarea fluxurilor migratorii ramane o prioritate a Uniunii Europene si a statelor sale membre si, in acest context, presedintele Klaus Iohannis va reitera necesitatea continuarii consolidarii protectiei la frontierele externe ale Uniunii si va accentua necesitatea unui efort colectiv al statel ...citeste mai departe despre " Iohannis merge joi la la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles " pe Ziare.com