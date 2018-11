Intalnirea va avea loc in Downing Street, sediul Guvernului britanic din Londra.Pe de alta parte, Klaus Iohannis este invitat in aceeasi zi la Palatul Buckingham, la receptia aniversarii printului Charles, care implineste 70 de ani.In programul oficial de pe site-ul Administratiei Prezidentiale nu apare deocamdata trecut niciun eveniment pentru 14 noiembrie.Intalnirea cu Theresa May are loc in contextul in care negocierile UE-UK pentru Brexit sunt in toi, iar oficialii europeni si britanici nu s-au pus inca de acord in puncte cheie legate de acordul financiar.Negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, a dezmintit joi informatiile din presa privind finalizarea cu Marea Britanie a unui acord privind serviciile financiare.Brexit-ul va avea loc in primavara lui 2019, in timpul presedintiei Romaniei la Consiliul UE. ...citeste mai departe despre " Iohannis merge la Londra, unde se va intalni cu Theresa May " pe Ziare.com