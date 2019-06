Iohannis merge la o sedinta cruciala pentru a stabili cine va ocupa posturile cheie de la varful UE

Potrivit agendei, seful statului va participa, joi, la summit-ul Partidului Popular European si la reuniunea Consiliului European.Vineri, dupa reuniunea Consiliului European, el va sustine o declaratie comuna cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.Subiectele aflate pe agenda de discutii a reuniunii Consiliului European se refera, in principal, la numirile pentru posturile de conducere in institutiile europene pentru noul ciclu institutional, adoptarea Agendei Strategice a Uniunii Europene pentru perioada 2019-2024, viitorul buget multianual al Uniunii, combaterea schimbarilor climatice, precum si relatiile externe.De asemenea, la reuniunea Consiliului European vor fi abordate propunerile de recomandari specifice de tara pentru anul 2019 elaborate de Comisia Europeana, recomandari ce urmeaza sa fie adoptate in cursul lunii iulie.Liderii statelor membre ale Uniunii Europene vor discuta si ultimele evolutii in procesul privind retragerea Marii Britanii din UE.Vineri, presedintele Iohannis va participa si la Summit-ul EURO+, in format extins.Potrivit Administratiei Prezidentiale, la finalul celor sase luni in care Romania a detinut presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene, seful statului va face o prezentare a rezultatelor obtinute in implementarea obiectivelor stabilite de catre Consiliul European.Liderii europeni urmeaza sa aprobe Agenda Strategica a Uniunii pentru urmatorul ciclu institutional, 2019-2024.Documentul ofera cadrul si orientarile generale pentru ghidarea functionarii institutiilor europene, precum si pentru conturarea unui raspuns consolidat al Uniunii in noul context international."Presedintele Romaniei va sublinia ca statele membre trebuie sa ramana unite in eforturile de adoptare si implementare a Agendei Strategice, asa cum este reflectat in cele 10 angajamente din Declaratia de la Sibiu", arata Administratia Prezidentiala.In ceea ce priveste Cadrul Financiar Multianual post 2020, liderii europeni vor discuta despre calendarul si etapele viitoare de parcurs in procesul de adoptare a viitorului buget al Uniunii. In acest context, presedintele Klaus Iohannis va face o evaluare a progreselor obtinute de Presedintia Romaniei la Consiliul Uniunii Europene in acest domeniu, exprimand speranta ca eforturile semnificative d ...citeste mai departe despre " Iohannis merge la o sedinta cruciala pentru a stabili cine va ocupa posturile cheie de la varful UE " pe Ziare.com