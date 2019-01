Iohannis merge marti in Germania, la o ceremonie alaturi de Merkel si Macron

Momentul semnarii Tratatului, de catre presedintele francez si cancelarul german, in Sala Incoronarii a Primariei orasului Aachen, va fi precedat de alocutiuni ale lui Armin Laschet, prim-ministru al landului Renania de Nord-Westfalia, Marcel Philipp, primar al orasului Aachen, si respectiv ale presedintelui Macron si cancelarului Merkel, anunta Administratia Prezidentiala intr-un comunicat remis Ziare.com.Ulterior semnarii documentului, vor sustine alocutiuni presedintele Klaus Iohannis, care reprezinta Romania in calitate de Presedintie in exercitiu a Consiliului Uniunii Europene, presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.Ideea incheierii unui nou tratat de cooperare franco-german a fost mentionata de presedintele Emmanuel Macron in discursul sau de la Sorbona, intitulat Initiativa pentru Europa, din septembrie 2017.Ulterior, cancelarul Merkel si presedintele Macron au anuntat incheierea viitorului instrument de cooperare printr-o Declaratie comuna adoptata la 22 ianuarie 2018, la 55 de ani de la semnarea Tratatului de la Elysee de catre presedintele Charles de Gaulle si cancelarul Konrad Adenauer, document care a formalizat si institutionalizat reconcilierea franco-germana postbelica.Tratatul de la Aachen isi propune sa completeze Tratatul de la Elysee, care a pus bazele cooperarii bilaterale stranse dintre cele doua state, obiectivul noului tratat fiind asigurarea unei convergente sporite intre Berlin si Paris, urmarind adaptarea relatiilor dintre cele doua state la provocarile cu care sunt confruntate in secolul XXI.In cadrul noului tratat, cele doua state isi exprima viziunea conform careia o cooperare bilaterala mai stransa contribuie la intarirea Uniunii Europene. Pornind de la acest principiu, Germania si Franta aprofundeaza modelul de succes al unificarii europene, stabilind totodata reperele pentru urmatoarea generatie in demersul de a continua parcursul european comun trasat inca din 1963.In marja deplasarii in Germania, presedintele Romaniei va avea si o intalnire cu militarii romani care activeaza la baza militara NATO de la Geilenkirchen, potrivit agendei presedintelui. ...citeste mai departe despre " Iohannis merge marti in Germania, la o ceremonie alaturi de Merkel si Macron " pe Ziare.com