Seful statului a afirmat ca exista multe feluri de a ne aminti jertfa lui Babes, unul dintre acestea fiind sa nu mai lasam niciodata un regim abuziv sa calce in picioare legea si drepturile noastre si sa nu mai traim niciodata in minciuna si frica.Prezentam mesajul presedintelui Iohannis:"In urma cu exact 30 de ani, Liviu Cornel Babes si-a dat foc pe partia 'Bradul' din Brasov in semn de protest fata de abuzurile si faradelegile regimului comunist.Gestul sau temerar reprezinta una dintre paginile pline de eroism si in acelasi timp de dramatism din istoria noastra recenta. Spre disperarea regimului comunist, prin jertfa sa, despre care s-a aflat rapid in presa internationala, Liviu Babes a spus lumii intregi ca poporul roman era asuprit, iar Romania traia, acum trei decenii, una dintre cele mai negre perioade din istoria sa.Liviu Babes a renuntat la viata sa pentru un adevar. El si-a continuat insa existenta in memoria noastra devenind astfel un invingator.Exista multe feluri de a ne aminti de jertfa sa. Unul dintre acestea este sa inlocuim cuvintele cu fapte. Sa nu ne mai lasam mintiti, manipulati! Sa nu mai lasam niciodata un regim abuziv sa calce in picioare legea si drepturile noastre! Sa nu mai traim niciodata in minciuna si frica!Fie ca memoria lui sa ramana vesnic in inimile noastre!" ...citeste mai departe despre " Iohannis, mesaj anti-comunism: Sa nu mai lasam niciodata un regim abuziv sa calce in picioare legea si drepturile noastre! " pe Ziare.com