Iohannis n-o lasa pe Dancila in vacanta fara decret prezidential. Cu Grindeanu si Tudose a procedat diferit

Mai mult, textele deciziilor semnate de Sorin Grindeanu si Mihai Tudose sunt similare cu cel al deciziei prin care Dancila si-a delegat atributiile pentru aceasta vacanta de vara.Astfel, in 2017, vicepremierul Sevil Shaiddeh a preluat interimatul de la premierul Sorin Grindeanu pentru perioada 18-22 ianuarie, prin Decizia 90/2017, si tot anul trecut vicepremierul Marcel Ciolacu a preluat interimatul de la premierul Mihai Tudose pentru perioada 11-15 august, in baza Deciziei 587/2017.Urmand exact aceeasi procedura, premierul Viorica Dancila si-a delegat atributiile pe perioada vacantei prin Decizia 247/2018, publicata in Monitorul Oficial si intrata in vigoare de la data de 31 iulie, care prevede urmatoarele:"Articol unic. - In perioada 6-13 august 2018, domnul Paul Stanescu, viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, exercita atributiile prim-ministrului privind conducerea operativa a activitatii Guvernului Romaniei".Decizia este semnata de premierul Viorica Dancila si de secretarul general al Guvernului, Andreea Lambru.Iata, insa, ca presedintele Iohannis nu ii tolereaza actualului sef al Executivului ce le-a tolerat predecesorilor sai, sesizand, cu argumente constitutionale si legale, Curtea Constitutionala, careia ii cere sa constate conflictul dintre premier si presedintele Romaniei, si sa stabileasca in continuare "calea de urmat".Citeste mai multe despre: Iohannis sesizeaza CCR pentru un conflict cu premierul: O acuza pe Dancila ca a incalcat Constitutia.Intr-adevar, art. 107 din Constitutia Romaniei prevede ca:" (3) Daca primul-ministru se afla in una dintre situatiile prevazute la articolul 106, cu exceptia revocarii, sau este in imposibilitate de a-si exercita atributiile, Presedintele Romaniei va desemna un alt membru al Guvernului ca prim-ministru interimar, pentru a indeplini atributiile primului ministru, pana la formarea noului Guvern. Interimatul, pe perioada imposibilitatii exercitarii atributiilor, inceteaza daca primul-ministru isi reia activitatea in Guvern".Prin urmare, premierul interimar isi preia atributiile doar in ba