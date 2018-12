Iohannis nu accepta noii ministri: Rezolvam la CCR. De facto, Romania nu are prim-ministru

Totodata, in legatura cu sesizarea facuta de Viorica Dancila la Curtea Constitutionata a Romaniei, seful statului a spus ca CCR nu are cum sa rezolve aceasta problema pentru ca nu este una constitutionala, ci politica.Ziare.com va prezentat in format LIVE TEXT, declaratia de presa a presedintelui Klaus Iohannis:- Se aude ca doamna premier a trimis o solicitare de rezolvare a unui conflict la CCR. Probabil, CCR va da un raspuns. Dati-mi voia sa va spun ca CCR nu are cum sa rezolve problema, pentru ca nu este una constitutionala, e una politica.- O sa va spun si care sunt cele doua cauze. prima este ca, de facto, Romania nu are premier. A doua este totala inabilitate a PSD de a face politica.- Doamna premier a trimis o solicitare de remaniere a guvernului, apoi alta. Apoi mi-a mai trimis niste hartii.- Doamna premier m-a sunat ieri si m-a intrebat daca am terminat analiza si cand dau un raspuns. I-am spus ca azi nu si ca ii voi da un raspuns.- As fi asteptat sa ma intrebe de ce nu dau un raspuns, care este problema. Aceasta doamna nu intelege cum functioneaza statul. Nu suntem pusi sa trimitem hartii. Suntem pusi pentru a rezolva problemele Romaniei. Asta se face inclusiv prin colaborare si dialog institutional.- A doua cauza a acestei probleme politice totatala inabilitate a PSD de a face politica. PSD si-a pierdut sub Dragnea capacitatea de a actiona politic. PSD nu mai stie sa faca politica. Este foarte grav. PSD gubverneaza prost.- In peste 25 de cazuri CCR mi-a dat dreptate si a declarat actele respective, legile, partial neconstitutionale, sau partial neconstitutionale.- In afara de asta, PSD nu mai este capabil sa negocieze politic. PSD incearca sa isi impuna vointa prin politica pumnului gura. se vede in Parlament si in modul in care functioneaza Guvernul.- Daca s-a ajuns in aceasta faza, sa se cheme CCR sa stabileasca ce este de facut, astept decizia CCR si actionez constitutional.- Sunt multe hartii trimise de guvern cu anexe si vor fi explicate in detaliu in documentele trimise la CCR.- Ma intrebati de asa numitul termen rezonabil. E o buna intrebare, dar un termen rezonabil trebuie sa il definim sa fie valabil pentru toti participantii la conducerea statului. M-am documentat cum actioneaza PSD. Aflam ca la Senat s-a depus o cerere de acceptare de urmarire penala pentru presedintele ...citeste mai departe despre " Iohannis nu accepta noii ministri: Rezolvam la CCR. De facto, Romania nu are prim-ministru " pe Ziare.com