Iohannis nu accepta propunerea pentru sefia Armatei: PSD nu e capabil sa gestioneze problemele mari ale tarii

Seful statului a adresat noi critici la adresa guvernarii PSD-ALDE, despre care a spus ca este clar ca nu este capabila sa gestioneze niciuna dintre problemele majore ale tarii. Astfel, generalul Ciuca ramane inca un an la sefia Statului Major General.Pana la acest moment din partea Executivului nu a aparut nicio reactie, insa imediat dupa sedinta CSAT, la ora 13:00, Guvernul se reuneste la Palatul Victoria in ultima sedinta din acest an.Viorica Dancila declarase joi ca vrea sa discute cu presedintele despre remanierea Guvernului, avand in vedere ca Iohannis inca nu a anuntat ce are de gand sa faca cu propunerile de revocare si numire pentru ministerele Dezvoltarii si Transporturilor. Discutia nu a avut insa loc inainte de CSAT, avand in vedere ca Dancila a ajuns la Cotroceni cu doar cateva minute inainte, si nici dupa.Ziare.com v-a prezentat, in format LIVE TEXT, declaratiile presedintelui Klaus Iohannis:12:47 - Vorbeste Iohannis:- Avem o situatie neplacuta creata de faptul ca PSD nu e capabil sa gestioneze problemele mari ale tarii. In situatia in care am ajuns, practic, nu exista o propunere valabila pentru persoana care va prelua functia de sef al Statului Major al Armatei.- Mandatul generalului Ciuca se termina pe 31 decembrie. Romania nu poate sa ramana fara sef al Armatei.- Aceasta situatie, generata de incompetenta PSD, trebuie rezolvata. Dupa sedinta CSAT am rezolvat-o.- Am luat decizia si am semnat si trimis spre publicare decretul prin care se prelungeste mandatul de sef al Armatei pentru generalul Ciuca.- Avand in vedere ca azi e ultima zi in care ne vedem, va urez un An Nou fericit, cu sanatate!12:38 - Potrivit unor surse citate de Digi24, ministrul Apararii Gabriel Les s-a dus la Cotroceni cu propunerea ca Dumitru Scarlat, actualmente reprezentantul militar al Romaniei la NATO si UE, sa fie noul sef al Armatei Romane. Iohannis a respins aceasta propunere si apoi ministrul Apararii a venit cu alte doua propuneri. Nici acestea nu au fost acceptate de presedinte.*******Aminim ca ministrul Apararii, Gabriel Les, a anuntat saptamana trecuta ca nu va prelungi mandatul lui Nicolae Ciuca la sefia Statului Major al Apararii.