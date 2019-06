Iohannis: Guvernul se imprumuta la cel mai ridicat cost din UE. Romanii vor achita nota de plata a unei guvernari dezastruoase

La intalnirea cu reprezentantii mediului de afaceri din Romania, presedintele Iohannis a punctat de la bun inceput faptul ca, "in economie, masurile gresite sau falsele prioritati lasa urme adanci pentru mai multi ani"."Romania are nevoie sa revina la realism si la dialog fundamentat, la echilibru si responsabilitate in privinta deciziilor de politica economica.In afaceri, ca si in politica, promisiunile trebuie sa fie urmate de rezultate (...) Am vazut cu totii programul de guvernare al PSD unde pe hartie apar sute de km de autostrada, investitii in scoli, in spitale, dar care in fapt au ramas doar promisiuni.In schimb, nu exista acolo vreo referire la sutele de modificari din legislatia fiscala care, putem sa spunem elegant, au afectat economia sau putem sa spunem chiar ca v-au dat peste cap planurile de afaceri.Codul Fiscal a fost modificat de mai multe ori decat zile ale anului trecut, este o contraperformanta rarisima", a declarat, printre altele, seful statului.Citeste textul integral al alocutiunii presedinteluiO alta idee subliniata de presedinte a fost aceea ca "afacerile nu pot creste sustenabil, daca nu se bazeaza pe investitii care sa aduca dezvoltare pe viitor"."Mediul de afaceri a fost bulversat prin masuri hazardate si intempestive, prin accidente de decizie precum renumita OUG 114, care arata calitatea deplorabila a guvernarii actuale", a mai acuzat seful statului.Presedintele a facut referire la o serie intreaga de aspecte legate de evolutia economiei sub actuala guvernare si a scos in evidenta faptul ca "deficitul comercial si cel de cont curent plaseaza Romania pe contrasensul evolutiei europene, in conditiile in care in tarile din regiune inregistreaza excedente".Presedintele a mentionat si cresterea preturilor, subliniind ca Romania are "cea mai ridicata inflatie din UE". De asemenea, Klaus Iohannis a remarcat "apetitul tot mai crescut al Guvernului pentru imprumuturi", care au ajuns sa se faca la "cel mai ridicat cost din intreaga UE", romanii fiind cei care urmeaza sa achite "nota de plata a unei guvernari dezastruoase".In context, Klaus Iohannis a reamintit ca a retrimis bugetul spre reexaminare in Parlame ...citeste mai departe despre " Iohannis: Guvernul se imprumuta la cel mai ridicat cost din UE. Romanii vor achita nota de plata a unei guvernari dezastruoase " pe Ziare.com