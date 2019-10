Iohannis nu ne anunta inca premierul, desi spune ca e nevoie urgent de un nou guvern. Poate luni sau marti

Seful statului a precizat ca urmeaza sa desemneze un nou prim-ministru luni sau marti, dupa o noua runda de discutii cu partidele parlamentare, consultari ce vor avea loc intr-o formula mai restransa."Consultarile vor fi continuate luni sau marti, intr-o formula mai restransa, pentru a clarifica ce trebuie facut. Insa vreau sa stie toata lumea ca vreau sa fac repede o desemnare. Luni, cel tarziu marti, voi desemna un premier", a declarat seful statului, vineri, la finalul consultarilor cu partidele parlamentare.Cert este insa ca noul Executiv care va lua locul Guvernului Dancila va fi unul politic, format de PNL sau in jurul PNL. "Vreau sa lamuresc un lucru, l-am spus tuturor. Prefer un guvern politic. (...) E clar ca ne indreptam catre un guvern PNL sau in jurul PNL", a precizat Iohannis.Presedintele a subliniat ca noul guvern trebuie sa repare greselile facute de PSD in economie si i-a avertizat pe social-democrati sa nu cheltuie banii romanilor in perioada de interimat. Totodata, el a dat asigurari ca nu vor exista taieri de pensii si salarii, acuzandu-i pe social-democrati ca fac afirmatii mincinoase pe acest subiect.In ceea ce priveste alegerile anticipate, presedintele Klaus Iohannis a spus ca sustine aceasta varianta, dar nu acum. Daca s-ar organiza anticipate, ele ar avea loc in primavara anului viitor, iar asta ar insemna ca pana atunci Guvernul Dancila sa ramana interimar. "Lucru inacceptabil", spune seful statului.Insa, afirma Iohannis, dupa alegerile prezidentiale va fi reluata tema alegerilor anticipate."Am declarat si ieri si pot declara si azi, personal, eu sunt in favoarea alegerilor anticipate, dar dupa prezidentiale. In Constitutie spune foarte clar - se poate dizolva Parlamentul, daca doua propuneri de premier sau de guvern succesive pica in Parlament. Astfel de conditii se intrunesc greu.Daca ar pica doua propuneri pe care le-as face imediat in perioada urmatoare, atunci acest guvern interimar Dancila ar ramane in functie pana s-ar organiza acele alegeri anticipate, adica in primavara, lucru inacceptabil si de neimaginat. Acest scenariu nu poate fi luat in considerare, fiindca ar adanci Romania intr-un haos de nedescris", a conchis Iohannis.Vezi cum au decurs consultarile dintre Iohannis si partidele parlamentareZiare.com v-a prezentat, in format LIVE TEXT, dec ...citeste mai departe despre " Iohannis nu ne anunta inca premierul, desi spune ca e nevoie urgent de un nou guvern. Poate luni sau marti " pe Ziare.com