CCR a publicat, vineri, motivarea deciziei potrivit careia a existat un conflict intre Guvern si Presedintie pe tema remanierii guvernamentale.Iohannis a zis, intr-o intalnire informala cu jurnalistii ce a avut loc vineri la Cotroceni, ca va analiza motivarea Curtii, lasand sa se inteleaga ca va anunta decizia dupa Craciun cu siguranta, sau chiar si dupa Revelion.Exista insa posibilitatea ca mai intai sa semneze decretele de revocare pentru Paul Stanescu si Lucian Sova si sa respinga numirile Liei Olguta Vasilescu si pe a lui Mircea Draghici."Colaborarea cu PSD s-a redus la nimic"Seful statului a criticat in termeni duri PSD si a spus ca Guvernul nu are un buget pana la aceasta ora, pentru ca le lipsesc bani.Totodata, Iohannis a spus ca va face tot posibilul ca presedintia romana a Consiliului UE sa functioneze si se va implica activ in acest sens, insa colaborarea cu Guvernul se va opri la acest subiect."Nu va fi niciun fel de pace cu Guvernul. Voi avea grija sa colaboram doar pe chestiuni europene. Colaborarea mea cu PSD a ajuns la un minim istoric. (...) Sunt extrem de nemultumit. (...) Colaborarea s-a redus la nimic", a spus presedintele.Seful satatului a precizat ca nu o va lasa pe premierul Viorica Dancila sa participe la reuniunile Consiliului European, asa cum a cerut joi Liviu Dragnea. ...citeste mai departe despre " Iohannis nu se grabeste cu decizia pe remanierea Guvernului: Nu va fi niciun fel de pace! " pe Ziare.com